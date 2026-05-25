Niegan falla en puente de carretera Rioverde tras críticas en redes

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Las zapatas colocadas en la base que sostiene parte de la trabe del paso superior de la carretera Rioverde y Anillo Periférico Oriente, no representan afectaciones a futuro, aseveró Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

De acuerdo con imágenes divulgadas en redes sociales y verificadas por la prensa, la empresa constructora no calculó correctamente la altura de la base y ésta quedó descompensada de las demás, por lo cual, la trabe o ballena central quedó dispareja al unirse de la otra. Como solución, colocó bancos para compensar la falla.

La funcionaria estatal exteriorizó que todos los bancos tienen diferentes alturas y "en este caso, el proyecto marcaba esta altura", defendió. Vargas Tinajero justificó que este tipo de medidas ya se han aplicado en otras obras gubernamentales, por ejemplo, en el puente ferroviario Pemex, localizado sobre la avenida Salvador Nava Martínez.

En entrevista, estimó que la entrega de la infraestructura vehicular, se concretará a finales de este mes, "es lo más probable", añadió. "Está bajo proyecto, bajo norma y no hay ningún problema de ese tipo", sostuvo la titular de la Seduvop, Leticia Vargas.

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Si te fijas en el puente Pemex, si mal no recuerdo, también tiene este tipo de bancos, pero no representa ninguna falla", concluyó.