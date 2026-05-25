logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Fotogalería

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Fallece pasajera de taxi en choque carretero

En el kilómetro 12 de la carretera federal número 70, cerca del rancho El Pantano

Por Redacción

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
A
Fallece pasajera de taxi en choque carretero
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Una mujer de 74 años falleció y cuatro personas más resultaron lesionadas, luego de un choque entre un taxi y un vehículo particular en la carretera libre Valles-Rioverde.

      Lo anterior sucedió este domingo alrededor del mediodía, en el kilómetro 12 de la carretera federal número 70, cerca del rancho El Pantano, contiguo al ejido La Pitahaya.

      La conductora de un vehículo marca MG negro, modelo reciente, provenía de Rioverde y se dirigía a Ciudad Valles sobre la carretera de cuota. Sin embargo, al llegar al entronque con la carretera libre, quiso acortar camino por un carril lateral y efectuó una maniobra prohibida para retornar.

      En ese momento, sobre la carretera libre, con dirección de Valles a Rioverde, circulaba un vehículo Nissan Versa blanco y verde, habilitado como taxi de transporte colectivo, cuyo conductor no alcanzó a frenar y chocó contra el vehículo negro.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El impacto fue en la puerta trasera izquierda del auto particular, donde viajaba María, de 74 años de edad, originaria de Rioverde, quien falleció al instante.

      La conductora del vehículo y dos menores de edad resultaron lesionados. También resultó herido el chofer del taxi.

      Paramédicos de la Cruz Roja y socorristas de la autopista les brindaron auxilio, y posteriormente fueron trasladados a diferentes hospitales.

      Los vehículos quedaron bajo resguardo de los oficiales de la Guardia Nacional, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar las diligencias correspondientes para el retiro del cuerpo y de las unidades.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Aparatoso choque contra puente peatonal en Salvador Nava
      Aparatoso choque contra puente peatonal en Salvador Nava

      Aparatoso choque contra puente peatonal en Salvador Nava

      SLP

      Redacción

      Un Chevrolet Aveo blanco perdió el control y chocó contra un puente peatonal en Salvador Nava.

      Detiene la GCE a 45 personas en 24 horas
      Detiene la GCE a 45 personas en 24 horas

      Detiene la GCE a 45 personas en 24 horas

      SLP

      Redacción

      Los arrestos fueron por presuntos delitos como posesión de droga, robo, violencia familiar, fraude y portación de arma prohibida.

      Choca contra objeto fijo y abandona vehículo en avenida José de Gálvez
      Choca contra objeto fijo y abandona vehículo en avenida José de Gálvez

      Choca contra objeto fijo y abandona vehículo en avenida José de Gálvez

      SLP

      Redacción

      El accidente ocurrió de madrugada, cerca del acceso a Plaza Sendero; solo se reportaron daños materiales.

      Vuelca automóvil en carretera al aeropuerto
      Vuelca automóvil en carretera al aeropuerto

      Vuelca automóvil en carretera al aeropuerto

      SLP

      Redacción

      El vehículo fue abandonado tras impactar contra barras de contención metálicas.