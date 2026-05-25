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Detallan más cambios en gabinete; Torres Cedillo sale de SEGE

Emanuel Ramos Hernández, director del Centro de las Artes, tomará las riendas de la Casa de la Cultura

Por Rubén Pacheco

Mayo 25, 2026 11:12 a.m.
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J. Guadalupe Torres Sánchez/Foto: Pulso

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      Esta semana tomarán posesión del cargo, los nuevos titulares de seis secretarías e instituciones de la administración estatal, informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

      Refirió que Mario García Valdez deja la Secretaría de Cultura (Secult) para encabezar la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco). En tanto, Jesús Salvador González Martínez, titular de esta última dependencia llega a un área específica de la Secretaría General.

      A su vez, Juan Carlos Torres Cedillo deja la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y asume la titularidad de la Secult; no precisó quien toma la riendas de la institución educativa. 

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      Complementó que Emanuel Ramos Hernández, director del Centro de las Artes tomará las riendas de la Casa de la Cultura, y la directora de ésta al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

      En entrevista, dijo que también se nombrará al nuevo titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

      Torres Sánchez subrayó que las modificaciones no se dieron por un motivo en específico, sino solamente por ajustes administrativos y operativos.

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