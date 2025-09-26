China investiga aranceles de México a importaciones asiáticas

BEIJING (AP) — China inició una investigación para determinar si los aranceles propuestos por México son una barrera al comercio y la inversión.

México planea imponer gravámenes de hasta el 50% a más de 1.400 productos procedentes de Asia para proteger a las fábricas nacionales, que se enfrentan a los elevados impuestos decretados por Donald Trump para las exportaciones a Estados Unidos.

El Ministerio de Comercio chino señaló en un comunicado el jueves que esos aranceles perjudicarían los intereses de los países afectados.

"China cree que, en el contexto del actual abuso de aranceles por parte de Estados Unidos, todos los países deben oponerse de forma conjunta a todas las formas de unilateralismo y proteccionismo y no deben sacrificar los intereses de terceros debido a la coacción", indicó la nota.

El ministerio anunció también la apertura de una pesquisa antidumping sobre las nueces pacanas importadas de México y Estados Unidos.

Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum descartó el viernes que existan tensiones comerciales con China ante los aranceles que propuso recientemente su gobierno e informó que su secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió la víspera con el embajador chino Chen Daojiang para proponer la instalación de una "mesa de trabajo de alto nivel" y dialogar sobre el tema.

Sheinbaum dijo en su conferencia matutina que a México le "interesa mucho" tener las mesas de trabajo con las autoridades chinas para que "entiendan pues la situación que se está viviendo" y la decisión de su gobierno de elevar la producción y el consumo de productos mexicanos.

La mandataria afirmó que "estamos abiertos siempre a llegar a un acuerdo buscando el beneficio para México" en un marco en el que "no disminuyamos las importaciones y no tengamos pues esta circunstancia que afecta al país".

México se ha visto presionado por el gobierno de Trump para limitar las importaciones chinas, algunas de las cuales, según Washington, utilizan a México como puerta trasera al mercado estadounidense.

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, declaró que los nuevos aranceles no son el resultado de la presión de la Casa Blanca.

China será la nación más afectada por la medida, ya que México importó productos por valor de 130.000 millones de dólares desde allí en 2024, solo superado por sus compras a Estados Unidos. Entre los perjudicados están también Corea del Sur, Tailandia, India, Filipinas e Indonesia.

No está claro si la investigación sobre los aranceles mexicanos resultará en medidas concretas contra México.

Según la normativa que rige estas pesquisas, determinar la existencia de barreras comerciales puede llevar a consultas con el otro país, a alcanzar un acuerdo bajo un marco multilateral y a otras medidas apropiadas.