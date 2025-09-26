logo pulso
Dinamarca acusa un “ataque híbrido”

Por EFE

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Copenhague.- El Gobierno danés calificó de “ataque híbrido sistemático” el vuelo anoche y esta madrugada de varios drones sobre aeródromos e instalaciones militares de este país nórdico, días después de un incidente similar que obligó a cerrar unas horas el aeropuerto de Copenhague.

“No parece una casualidad, sino algo sistemático. No podemos decir con seguridad quién está detrás, pero todo apunta a un actor profesional y a un ataque híbrido con distintos tipos de drones lanzados de forma simultánea”, dijo en rueda de prensa el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen.

Varios drones fueron avistados en los aeropuertos de Aalborg -cuyo espacio aéreo tuvo que ser cerrado y donde dos vuelos fueron desviados a otros aeropuertos-, Esbjerg y Sønderborg, así como en la base aérea de Skrydstrup, informó la Policía danesa.

La Policía recibió varios avisos de actividad de drones en los aeródromos de Esbjerg y Sønderborg, así como en Skrydstrup, y también se observaron drones sobrevolando el norte de Esbjerg poco antes de las 22.00 hora local.

Se trata del segundo avistamiento de drones sobre aeropuertos daneses desde la noche del 22 al 23 de septiembre. Los aeropuertos de Kastrup y de Gardermoen permanecieron cerrados.

