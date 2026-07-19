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China reacciona a nacionalización de British Steel

Señala el gigante asiático que defenderá sus derechos

Por EFE

Julio 19, 2026 03:00 a.m.
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China reacciona a nacionalización de British Steel
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      Pekín.- China afirmó este sábado que "hará lo necesario para proteger sus derechos" tras la nacionalización de British Steel, anunciada el jueves por el gobierno británico después de no llegar a un acuerdo con la anterior propietaria, la china Jingye, que garantizara la viabilidad de la empresa.

      "Permítanme subrayar que este asunto ha suscitado una gran atención por parte de la opinión pública china", expresó un portavoz del Ministerio de Exteriores a través de un comunicado, en el que aseguró que Pekín sigue de cerca la evolución de los acontecimientos. 

      La transferencia a propiedad pública de British Steel, de efecto inmediato, se produjo después de que el miércoles recibiera sanción real la Ley de Nacionalización de la Industria del Acero, que reconoce el interés estratégico de este sector para el Reino Unido.

      El portavoz subrayó que la forma en la que el país gestione este asunto afectará directamente a la percepción de los inversiones chinos y a cómo valora la opinión pública china la credibilidad del Gobierno británico.

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      También indicó que Pekín y Londres han firmado un acuerdo relativo a la protección de inversiones, y que los derechos e intereses legítimos de los inversores "deben protegerse plenamente conforme a la ley".

      "China insta al Reino Unido a respetar sinceramente los principios del mercado y el espíritu contractual, y a buscar soluciones sobre la compensación y otras cuestiones que resulten aceptables para ambas partes", agregó el vocero.

      El viernes, el Ministerio chino de Comercio ya condenó la nacionalización que, a su juicio, "ignora, en nombre de la seguridad nacional, las contribuciones" de Jingye a la economía y sociedad británicas, "socava los legítimos derechos e intereses" de la compañía y enfría la confianza de empresas chinas para invertir en Reino Unido.

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