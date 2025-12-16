logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Fotogalería

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

China reduce aranceles a carne de cerdo de la UE

Medidas de aranceles de China afectan a la importación de carne de cerdo de la UE, en un contexto de déficit comercial y acusaciones de dumping.

Por AP

Diciembre 16, 2025 06:14 p.m.
A
China reduce aranceles a carne de cerdo de la UE

China impondrá aranceles de hasta el 19,8% a las importaciones de carne de cerdo de la Unión Europea, muy lejos de una tasa inicial de hasta el 62,4%, anunció el martes su Ministerio de Comercio.

El anuncio siguió a la investigación abierta por Beijing sobre las importaciones de carne de cerdo del bloque comercial después de que la UE impusiera aranceles provisionales a los vehículos eléctricos fabricados en el gigante asiático.

Beijing decretó también medidas antidumping al brandy europeo, especialmente al coñac producido en Francia, aunque los principales productores de la bebida alcohólica recibieron exenciones. Las importaciones de productos lácteos desde la UE también estuvieron sujetas a investigaciones antidumping.

La UE tiene un enorme déficit comercial con China, que el año pasado superó los 300.000 millones de euros (348.000 millones de dólares). Sin embargo, el bloque comercial es un importante exportador de carne de cerdo y proveedor clave de subproductos como orejas, hocicos, patas y otros artículos considerados manjares en China.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En septiembre, China ordenó la imposición de aranceles antidumping preliminares en forma de depósitos de garantía, del 15,6% al 32,7% para las importaciones de carne de cerdo de empresas de la UE que colaboraron con la pesquisa y de hasta el 62,4% para todas las demás.

El Ministerio de Comercio chino concluyó que el bloque estaba realizando dumping en la carne de cerdo y en subproductos porcinos en China, vendiéndolos a precios por debajo de los costos de producción o de los precios del mercado interno, perjudicando así la industria nacional. Las tasas arancelarias definitivas, que van del 4,9% al 19,8%, entrarán en vigor a partir del miércoles y tendrán una vigencia de cinco años.

España, Holanda y Dinamarca serán los socios más afectados.

El Ministerio de Comercio dijo que el nuevo arancel se aplicará a todo tipo de productos de cerdo, frescos, refrigerados, congelados, secos, en escabeche, ahumados o salados.

Las autoridades chinas llegaron a sus conclusiones de manera "objetiva, justa e imparcial", agregó.

Las exportaciones de productos porcinos de la UE a China alcanzaron su máximo —7.400 millones de euros (7.900 millones de dólares)— en 2020, cuando Beijing recurrió a las importaciones para satisfacer la demanda interna después de que sus granjas se vieran arrasadas por una enfermedad porcina. Desde entonces, ha reducido las importaciones a medida que reconstruía sus rebaños.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

China reduce aranceles a carne de cerdo de la UE
China reduce aranceles a carne de cerdo de la UE

China reduce aranceles a carne de cerdo de la UE

SLP

AP

Medidas de aranceles de China afectan a la importación de carne de cerdo de la UE, en un contexto de déficit comercial y acusaciones de dumping.

Demandan a Ron DeSantis por designar a derechos musulmanes en Florida
Demandan a Ron DeSantis por designar a derechos musulmanes en Florida

Demandan a Ron DeSantis por designar a derechos musulmanes en Florida

SLP

AP

Controversia en Florida: DeSantis atacado por orden de terrorismo contra musulmanes. Políticos republicanos generan polémica con declaraciones anti-musulmanes.

Jefa de despacho Susie Wiles critica gestión de Pam Bondi
Jefa de despacho Susie Wiles critica gestión de Pam Bondi

Jefa de despacho Susie Wiles critica gestión de Pam Bondi

SLP

AP

Las críticas de Susie Wiles y su visión sin adornos desatan una crisis en la Casa Blanca. Detalles impactantes aquí.

Inauguradas dos estaciones de metro en Roma, fusionando modernidad y arqueología
Inauguradas dos estaciones de metro en Roma, fusionando modernidad y arqueología

Inauguradas dos estaciones de metro en Roma, fusionando modernidad y arqueología

SLP

AP

Las estaciones de metro en Roma ofrecen una experiencia única entre historia y tecnología.