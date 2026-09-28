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Cinco arrestados por sospecha de terrorismo

Por AP

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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Cinco arrestados por sospecha de terrorismo
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      Londres, Ing.- Cinco hombres han sido detenidos por sospecha de preparar un acto terrorista cerca de una base aérea en Gran Bretaña utilizada por EU durante su guerra contra Irán.

      La Policía Metropolitana de Londres afirmó que la policía local recibió una llamada a las 12:45 am relacionada con tres vehículos sospechosos que parecían dirigirse hacia la base aérea Fairford, propiedad del Reino Unido y operada por Estados Unidos en virtud de un acuerdo que se remonta a la Guerra Fría.

      Los cinco hombres fueron detenidos inicialmente bajo sospecha de cometer delitos contemplados en la Ley de Explosivos en el área de Whelford que linda con la base Fairford, que alberga el cuartel general del Ala 501 de Apoyo de Combate de la Fuerza Aérea de EU y el Escuadrón 420 de Base Aérea.

      Imágenes aéreas de Sky News parecían mostrar un robot de desactivación de bombas desplazándose entre tres camiones blancos. Las puertas traseras de dos de las furgonetas estaban abiertas y se podían ver grandes objetos negros esparcidos alrededor. El robot parecía estar tratando de lograr acceso al tercer camión.

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      La policía no dio detalles sobre la nacionalidad de los sospechosos detenidos. 

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