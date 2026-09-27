West Elm abre sus puertas en The Park SLP

West Elm, marca especializada en mobiliario y decoración para el hogar, llegó a San Luis Potosí con una nueva tienda en el centro comercial The Park, como parte de su expansión en México.

Pilar Prendes, directora comercial de Williams Sonoma Inc. en México; Andrés Camarena, subdirector de operaciones, y Sergio Cuéllar, gerente comercial de West Elm en México, señalaron que el crecimiento de la ciudad y su potencial fueron factores para buscar una ubicación que correspondiera con la propuesta de la marca.

La propuesta de West Elm parte de una estética contemporánea, con especial presencia del minimalismo y colecciones inspiradas en estilos como el Mid-Century. A esto se suma una curaduría que combina madera, mármol, metal y textiles, con atención a la funcionalidad de cada pieza.

La marca también incorpora certificaciones relacionadas con el uso responsable de materiales, entre ellas FSC, sello que garantiza que los productos fueron gestionados de forma sostenible.

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Uno de los aspectos que la marca ha trabajado en México es la adaptación de sus productos a viviendas de dimensiones más reducidas. De acuerdo con sus directivos, la selección de mobiliario busca responder a quienes están adquiriendo su primer departamento o casa, con piezas que permitan aprovechar mejor el espacio sin dejar de lado el diseño. La intención es que los interiores incorporen tendencias internacionales, pero también elementos personales que hagan que cada vivienda tenga una identidad propia.

Esta visión se relaciona con Design Crew, un servicio gratuito mediante el cual especialistas en diseño acompañan al cliente durante la creación de un proyecto para su hogar. El proceso parte de conocer sus necesidades, hábitos y características del espacio, e incluso considera objetos que ya forman parte de la vivienda por su valor sentimental. Así, la propuesta no consiste necesariamente en amueblar un espacio por completo con productos de la marca, sino en integrar distintas piezas para construir un ambiente acorde con quienes lo habitan.

La llegada a San Luis Potosí representa para West Elm su tienda número 13 en México y la número 28 del grupo Williams Sonoma Inc. en el país.

La marca busca ofrecer mobiliario, textiles y objetos decorativos para distintos espacios del hogar, además de servicios como asesoría de diseño, entrega y armado de muebles.