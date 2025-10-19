logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Circo aéreo en Brasil ofrece sanación a mujeres víctimas de violencia de género

Fotogalería

Circo aéreo en Brasil ofrece sanación a mujeres víctimas de violencia de género

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Circo aéreo en Brasil ofrece sanación a mujeres víctimas de violencia de género

Seis mujeres y dos hombres interpretaron la pieza titulada "Solos somos pétalos, juntos somos rosas"

Por AP PULSO

Octubre 19, 2025 11:39 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

NITEROI, Brasil (AP) — Artistas se retorcieron y giraron sobre la arena en una playa al otro lado de la bahía de Río de Janeiro en un espectáculo de circo aéreo que buscó llamar la atención sobre el problema generalizado de la violencia contra las mujeres en Brasil.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Circo aéreo en Brasil ofrece sanación a mujeres víctimas de violencia de género
Circo aéreo en Brasil ofrece sanación a mujeres víctimas de violencia de género

Circo aéreo en Brasil ofrece sanación a mujeres víctimas de violencia de género

SLP

AP

Seis mujeres y dos hombres interpretaron la pieza titulada "Solos somos pétalos, juntos somos rosas"

"No queremos reyes"
"No queremos reyes"

"No queremos reyes"

SLP

AP

Decenas de miles protestaron en EU y otros países contra el régimen de Donald Trump

"Se defiende a la clase trabajadora"
"Se defiende a la clase trabajadora"

"Se defiende a la clase trabajadora"

SLP

AP

Kamala Harris culpó a los republicanos del cierre de gobierno

Decepcionados con Trump, ucranianos
Decepcionados con Trump, ucranianos

Decepcionados con Trump, ucranianos

SLP

AP