Circo aéreo en Brasil ofrece sanación a mujeres víctimas de violencia de género
Seis mujeres y dos hombres interpretaron la pieza titulada "Solos somos pétalos, juntos somos rosas"
Galeria
1/3
NITEROI, Brasil (AP) — Artistas se retorcieron y giraron sobre la arena en una playa al otro lado de la bahía de Río de Janeiro en un espectáculo de circo aéreo que buscó llamar la atención sobre el problema generalizado de la violencia contra las mujeres en Brasil.
no te pierdas estas noticias
Circo aéreo en Brasil ofrece sanación a mujeres víctimas de violencia de género
AP
Seis mujeres y dos hombres interpretaron la pieza titulada "Solos somos pétalos, juntos somos rosas"
"No queremos reyes"
AP
Decenas de miles protestaron en EU y otros países contra el régimen de Donald Trump
"Se defiende a la clase trabajadora"
AP
Kamala Harris culpó a los republicanos del cierre de gobierno