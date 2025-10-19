“Se defiende a la clase trabajadora”

Birmingham, Alabama.- Mientras los demócratas se preparan para un cierre del gobierno cada vez más largo, la exvicepresidenta Kamala Harris los anima durante su gira por el país con motivo de la promoción de sus memorias sobre la última campaña presidencial, en medio de especulaciones sobre otra posible candidatura a la Casa Blanca.

La nominada demócrata de 2024 dijo a The Associated Press en una entrevista que sigue en contacto con los demócratas en el Capitolio, animándolos a mantener sus demandas de que el presidente, Donald Trump, y la mayoría republicana en el Congreso aborden el alza inminente de las primas de los seguros de salud de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

“Los republicanos controlan la Cámara. Controlan el Senado. Controlan la Casa Blanca. Están al mando y son los responsables del cierre”, afirmó.

Los demócratas, añadió, “están haciendo lo correcto al defender a la gente trabajadora y no permitir que los republicanos lleven a cabo un recorte de impuestos para las personas más ricas de nuestro país a costa de los trabajadores en Estados Unidos”.

Harris proyectó el aura de una veterana del partido y futura candidata. Harris, de 60 años, aseguró que no ha tomado una decisión sobre su futuro político. Pero dejó claro que volver a postularse en 2028 sigue siendo una posibilidad y que se ve a sí misma como una voz importante en el partido y en el debate nacional.

“Soy un líder del partido”, dijo a la AP. “Me tomo muy en serio esa responsabilidad y deber que siento” como la última candidata. Eso “incluye viajar por el país hablando y, sobre todo, escuchando a la gente (...) preparando a la gente para luchar en las elecciones de mitad de legislatura” en 2026.