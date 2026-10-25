Cisjordania, bajo asedio de Israel

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Hebrón, Cisjordania.- Israel siguió adelante el sábado con una importante operación militar en Cisjordania, realizando arrestos y demoliciones un día después de que dos hombres armados palestinos mataran a dos soldados israelíes e hirieran a otros tres en Hebrón, la ciudad más grande del territorio.

La operación se llevó a cabo en ciudades de toda Cisjordania a pocos días de que los israelíes votan si mantienen en el poder al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. El operativo fue especialmente amplio en la zona de Hebrón, donde desplazó a cientos de familias que huyeron. Las tropas israelíes tomaron posiciones en toda la ciudad y la aislaron del resto del territorio por segundo día, cerrando puertas y puestos de control a los conductores palestinos.

En Deir Bahha, el vecindario de los presuntos atacantes, las fuerzas israelíes advirtieron a los residentes que evacuaron durante la noche, dejando las calles desiertas el sábado, salvo por dos vehículos militares.

Los dos soldados muertos el viernes elevaron a seis la cifra de israelíes fallecidos este año en una Cisjordania cada vez más violenta. Si se incluye a los presuntos atacantes, 112 palestinos han muerto en el mismo período, según el Ministerio de Salud palestino, con sede en Ramala.

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En un comunicado publicado en X, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, apareció frente a una excavadora cerca del lugar del tiroteo y prometió que Israel derribaría edificios palestinos construidos sin permisos en la zona. "Retiraremos bastantes edificios, dejando claro que el terrorismo dirigido contra ciudadanos israelíes tiene un precio muy alto", señaló. "Esto es solo el comienzo".