Claudio Neves Valente: el oscuro giro de un brillante estudiante

PROVIDENCE, Rhode Island, EE.UU. (AP) — Hace 30 años, Claudio Neves Valente y Nuno F.G. Loureiro eran compañeros de clase con futuros prometedores. Ambos destacaron en Física y se trasladaron desde su país natal, Portugal, a Estados Unidos, estableciéndose en los campus de prestigiosas universidades de la costa este del país.

Pero el camino de Neves Valente tomó un giro más oscuro que el de su excompañero. Los investigadores señalan que el hombre de 48 años asesinó a tiros a dos estudiantes la semana pasada en la Universidad Brown en Providence, donde fue estudiante de posgrado a principios de la década de 2000, y luego mató a Loureiro, quien dirigía uno de los laboratorios más grandes en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT por sus iniciales en inglés).

Las autoridades no han dado a conocer un motivo de los crímenes ni han detallado qué historia había entre los dos hombres, si es que la hubo.

Neves Valente fue hallado muerto el jueves por una herida de bala autoinfligida en un almacén de Nueva Hampshire, lo que puso fin a una búsqueda que comenzó con el tiroteo del sábado pasado en un aula de la Universidad Brown, donde otras nueve personas resultaron heridas. Las autoridades creen que el lunes, dos días después del incidente en Brown, Neves Valente baleó a Loureiro en la casa del profesor en los suburbios de Boston, a unos 80 kilómetros (50 millas) de Providence. Una autopsia determinó que Neves Valente murió el martes.

En su momento, Claudio Neves Valente fue un prometedor estudiante de Física en la escuela secundaria, pero en el año 2000 fue despedido del Instituto Superior Técnico, la principal escuela de ingeniería de Portugal, y se retiró de un programa de posgrado de la Universidad Brown tres años después sin obtener un título.

Antes de su muerte, alquilaba una habitación en una casa en un vecindario de clase trabajadora de Miami, y las últimas dos décadas de su vida son un misterio. No estaba claro a qué se dedicaba. Un testigo del ataque en Brown señaló que llevaba el tipo de pantalones y zapatos que son típicos de los trabajadores de restaurantes.

Neves Valente y Loureiro estaban en el mismo programa académico en Portugal

Neves Valente nació en Torres Novas, Portugal, a unos 121 kilómetros (75 millas) al norte de Lisboa. Cuando era estudiante de secundaria, participó en una competencia nacional de Física en 1994, obteniendo el tercer lugar, según una revista portuguesa de Física. Los cinco primeros clasificados pudieron competir en un certamen internacional al año siguiente en Australia.

De 1995 a 2000, estuvo en el mismo programa de Física en Lisboa que Loureiro, dijo la fiscal federal Leah B. Foley. Loureiro se graduó del Instituto Superior Técnico en 2000, según la página del cuerpo docente del MIT. Un aviso de rescisión de contrato del entonces presidente de la universidad de Lisboa muestra que Neves Valente fue despedido de un puesto en el Instituto Superior Técnico ese mismo año.

Neves Valente fue estudiante de posgrado en Brown

Neves Valente llegó a Brown aquel otoño como alumno de posgrado con una visa de estudiante. La presidenta de la Universidad Brown, Christina Paxson, dijo que tomó una licencia en 2001 y se retiró formalmente con efecto al 31 de julio de 2003.

Alrededor de esa época, Neves Valente publicó en el sitio web de Física de la Universidad Brown que estaba de regreso en Portugal y que había abandonado el programa de manera permanente, según una página web guardada por el Internet Archive. Luego, en portugués, agregó: "Y la moraleja de la historia es: El mejor mentiroso es el que logra engañarse a sí mismo. Estos existen en todas partes, pero a veces proliferan en los lugares más inesperados".

Durante su tiempo en Brown, se inscribió sólo en clases de Física. Paxson dijo que es probable que haya tomado cursos y pasado tiempo en el edificio donde tuvo lugar el tiroteo de este mes porque es donde se lleva a cabo la gran mayoría de los cursos de Física.

Paxson agregó que la Universidad Brown no encontró indicios de ninguna interacción de seguridad pública u otras preocupaciones cuando Neves Valente era estudiante.

"Por el momento, no hemos identificado a ningún empleado que recuerde a Neves Valente ni hay ningún registro reciente de contacto entre este individuo y Brown", afirmó.

Excompañero de clase de Neves Valente en Brown lo consideraba "genuinamente impresionante"

Scott Watson, excompañero de clase de Neves Valente en Brown y actualmente profesor de la Universidad de Syracuse, recordó ser "esencialmente su único amigo" en el programa de posgrado en Física. Durante cenas en un restaurante portugués cerca del campus, Neves Valente compartía sus frustraciones.

"Decía que las clases eran demasiado fáciles —honestamente, para él lo eran. Ya conocía la mayor parte del material y era genuinamente impresionante", dijo Watson.

Cuando Neves Valente decidió irse, Watson lo animó a quedarse, pero fue en vano. Dijo que nunca volvió a ver o escuchar de Neves Valente.

Alquilaba una habitación cerca de Miami

Tras dejar Brown, obtuvo el estatus de residente permanente legal en septiembre de 2017, dijo Foley. Hasta el momento se ignora dónde estuvo entre el momento en que tomó una licencia de la escuela en 2001 y cuando obtuvo la visa en 2017.

Su última dirección conocida estaba a unos 16 kilómetros (10 millas) al norte de Miami. La casa amarilla con techo rojo se encuentra en un vecindario de clase trabajadora que cuenta con casas grandes.

Algunos vecinos que hablaron con The Associated Press el viernes dijeron que nunca habían visto a Neves Valente. No se veían policías.

Edward Pol, un mecánico de autos de carrera que vive al otro lado de la calle, dijo que el propietario alquila algunas habitaciones a distintas personas. Afirmó que nunca habló con Neves Valente, pero lo había visto varias veces, la más reciente hace dos o tres meses. Se dio cuenta de que era el sospechoso cuando vio sus fotos en las noticias el viernes por la mañana.

Un hombre que respondió a la puerta a través de un intercomunicador en la casa dijo que era el propietario, pero se negó a identificarse o hacer algún comentario.

Loureiro estaba destacando

Al tiempo que la vida de Neves Valente seguía siendo un misterio, su antiguo compañero de clase, Loureiro, destacaba. Loureiro se incorporó al MIT en 2016 y el año pasado fue nombrado director del Centro de Ciencia del Plasma y Fusión de la universidad, uno de sus laboratorios más grandes. El científico de 47 años, originario de Viseu, Portugal, había estado trabajando para explicar la física de fenómenos astronómicos como las erupciones solares.

El principal diplomático de Portugal dijo el viernes que el gobierno estaba sorprendido por las revelaciones de que un portugués fuera el principal sospechoso.

Todavía hay "muchas incógnitas" en cuanto al motivo, dijo el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha. "No sabemos por qué ahora, por qué Brown, por qué estos estudiantes y por qué esta aula".