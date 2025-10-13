logo pulso
Colisión de trenes en Eslovaquia deja decenas de heridos

Dos trenes rápidos colisionaron en el este de Eslovaquia, hiriendo a decenas de pasajeros, incluidos dos en estado crítico.

Por AP

Octubre 13, 2025 07:29 p.m.
Colisión de trenes en Eslovaquia deja decenas de heridos

BRATISLAVA, Eslovaquia (AP) — Dos trenes rápidos colisionaron en el este de Eslovaquia el lunes, hiriendo a decenas de pasajeros, incluidos dos en estado crítico, según informaron las autoridades.

El accidente ocurrió cerca de la ciudad de Rožnava poco después de las 10 de la mañana, según informaron los Ferrocarriles Eslovacos.

La policía eslovaca indicó que se estimaba que había unos 80 pasajeros a bordo, pero no ofrecieron más detalles de inmediato.

El Ministro del Interior, Matúš Šutaj Eštok, afirmó que dos de los heridos estaban en estado crítico, mientras que las otras lesiones no eran graves.

Las imágenes de la colisión mostraban la parte delantera de una locomotora gravemente dañada, mientras que el otro tren descarriló.

Las autoridades han abierto una investigación sobre la causa del accidente. Šutaj Eštok sugirió que podría deberse a un error humano.

