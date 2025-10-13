INFONAVIT llama a aplicar Seguro de Daños en San Luis Potosí

Las viviendas adquiridas con un crédito del Instituto están protegidas ante daños provocados por desastres naturales.

El INFONAVIT llama a las personas que tengan un crédito hipotecario vigente, cuyas casas hayan sido afectadas por las fuertes lluvias registradas en San Luis Potosí, principalmente en los municipios de Tamazunchale, San Vicente Tancuayalab, Tanquián de Escobedo, Axtla de Terrazas, Ciudad Valles, Rioverde, Ciudad Fernández y Tamuín, a hacer válida la cobertura del Seguro de Daños con la que cuenta su financiamiento.

Para hacer válido el seguro es necesario estar al corriente en los pagos a la fecha del siniestro. En caso contrario, se puede firmar un convenio para regularizarse. Además, deberán asistir de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas, a algunos de los Centros de Servicio INFONAVIT (CESI), ubicados en:

San Luis Potosí: calle Venustiano Carranza #720, int. P-1, colonia Moderna.

Matehuala: Benito Juárez García #1103, colonia Centro.

Ciudad Valles: boulevard México Laredo, colonia Centro.

Es importante recordar que las y los acreditados afectados cuentan con dos años a partir de la fecha del incidente para dar aviso del daño.

Además de las afectaciones causadas por lluvias e inundaciones, el Seguro de Daños protege el patrimonio de los trabajadores ante sismos, ciclones, huracanes, vientos tempestuosos, caída de árboles, granizo o nieve, incendio, erupción volcánica, explosión o desplazamiento súbito de terreno.

Para mayor información las y los acreditados pueden llamar a Infonatel (800 008 3900) o ingresar a la página: https://bit.ly/SEGDAÑO