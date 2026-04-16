Colombia aclara: México no ofreció salvar hipopótamos invasores

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- En días pasados, el

anunció que como parte de un

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de hipopótamos, implementará la eutanasia a por lo menos 80 ejemplares, para evitar su reproducción, debido a que se han convertido en un grave problema ambiental y de seguridad.En 2022, los casique descienden de los primeros cuatro ejemplares llevados de África al país sudamericanos hace más de 30 años por el narcotraficante, fueron declarados por el gobierno colombiano comoy desde entonces se han elaborado planes para su control que no llegaron a aplicarse hasta ahora.El miércoles, la ministra de Medio Ambiente de Colombia,desmintió algunas versiones de que México se había ofrecido en su momento a recibir los ejemplares: "¡a salvar hipopótamos!", publicó en suLa funcionaria refirió que en 2024, elmanifestó que "lade los ejemplares de Hippopotamus amphibius", por lo que "desde entonces tenemos una negativa para esa movilidad internacional".Velez-Torres explicó que algunos requerimientos por parte decondicionan un posible traslado y mencionó el caso del, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) que se pronunció sobre la necesidad de que cualquier hipopótamo debería haberPor lo que "no podrían ser losde los 4 hipopótamos que trajo ilegalmente a Colombia el narcotraficante", comentó la funcionaria colombiana.Sin embargo, agregó que "el hecho de que México nos haya informado oficialmente que no autoriza la, no significa que hayamos dejado de intentarlo".En ese sentido señaló que han trabajado en la gestión de lade hipopótamos, "acción que sólo podemos realizar siguiendo los".Precisó que aunque Colombia está lista para expedir la, "únicamente con la autorización expresa de ladel país de ingreso es posible hacer unde hipopótamos. CITES es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.Labusca certificar que el destinatario es apropiado en términos dey de, recordó la ministra de Medio Ambiente colombiana.Recordó que el gobierno de su país ha expedidopara este asunto: uno para lade los hipopótamos, que aclara los procedimientos e incorpora los lineamientos de la Convención CITES, y otro para la eutanasia de ejemplares, que, bajo criterio científico, "es indispensable".Previamente, Vélez había explicado que los hipopótamos colombianos tienen una "" debido a la, lo que ha ocasionado "que ya son visibles" en algunos ejemplares y que limitan su reintroducción.Vélez-Torres compartió en su mensaje en X dos imágenes de la respuesta que dio el gobierno de México en su momento, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (), donde señala que laen México "prohíbe la importación de especies exóticas invasoras", lo que ocurre con los hipopótamos colombianos mencionados.