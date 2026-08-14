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Colombia suma 273 fallecidos

Nuevo sismo en la zona del epicentro provoca susto en la población

Por EFE

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
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Colombia suma 273 fallecidos
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      Bogotá, Col.- El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el lunes buena parte de Colombia deja 273 muertos, 3,824 heridos y 377 desaparecidos, mientras un nuevo sismo estremeció este jueves la zona del epicentro y crece la llegada de ayuda internacional, no exenta de polémica.

      El nuevo balance, divulgado este jueves por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, reduce de 496 a 377 el número de desaparecidos y cifra en 40,753 las familias afectadas, 12,584 las viviendas destruidas y 74,873 las averiadas. Además, reporta 172 edificios colapsados, 2,198 centros educativos y 216 centros de salud afectados.

      Aunque los daños se extienden por buena parte del país, los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Risaralda y Caldas, en el oeste y centro-oeste colombiano, concentran las situaciones más críticas tras el terremoto.

      El Chocó, donde estuvo el epicentro del terremoto del lunes, volvió a temblar este jueves por un nuevo sismo de magnitud 4.2, que obligó a detener temporalmente algunos trabajos de los equipos de rescate.

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      El movimiento tuvo su epicentro nuevamente en San José del Palmar y también fue percibido en los vecinos departamentos de Valle del Cauca y Risaralda, sin que se haya informado de nuevas víctimas o derrumbes.

      En el Chocó, uno de los departamentos más pobres de Colombia y con históricas deficiencias de infraestructura y servicios públicos, las autoridades comenzaron a pasar de la búsqueda y rescate a la atención de los damnificados y la evaluación de los daños.

      Ayuda entre 

      controversias

      La llegada de ayuda internacional avanza en medio de una polémica por los criterios del Gobierno para autorizar el ingreso de equipos extranjeros especializados en búsqueda y rescate, después de que una brigada del Ejército mexicano quedara por ahora fuera de las operaciones pese a la amplia experiencia de México en este tipo de emergencias.

      La presidenta Claudia Sheinbaum explicó este jueves que Colombia exigió una certificación adicional para permitir el despliegue del equipo militar.

      La decisión contrasta con la autorización dada a equipos especializados de EU, El Ecuador e Israel, aunque Colombia sí ha recibido asistencia mexicana: los rescatistas de los Topos Aztecas llegaron a Cali y México comenzó el envío de 58.5 toneladas de alimentos, agua y otros insumos.

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