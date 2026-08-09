Disfrutó de su Baby Shower
Empieza la cuenta regresiva para recibir a su bebé
Galeria
Anilú Navarro disfrutó de un baby shower al lado de sus seres queridos y sus mejores amigas.
Un festejo que se caracterizó, entre otras muchas cosas, por los detalles reservados para tan especial ocasión, los mejores deseos de las invitadas y los regalos que recibió para la nueva integrante de su familia que es una niña.
A la cálida celebración llegó Alejandro Solís, esposo de la futura mamá; y juntos expresaron su felicidad e ilusión por esta etapa de sus vidas que disfrutan al máximo desde el día que les dieron la noticia de que serían papás.
Así, a unos días de que llegue a este mundo la bebé, Anilú pasó una agradable mañana con quienes se sumaron a su felicidad.
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