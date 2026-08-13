logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Luisa Alcalde niega lista negra de periodistas en México

Se detalló que el análisis se centró en la amplificación artificial de tendencias mediante bots en redes sociales.

Por El Universal

Agosto 13, 2026 08:48 p.m.
A
Luisa Alcalde niega lista negra de periodistas en México
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 13 (EL UNIVERSAL).- La consejera jurídica del ejecutivo federal, Luisa María Alcalde Luján, negó que durante la emisión del programa "Derecho de Réplica" se hayan emitido "listas negras" de periodistas y aseguró que sólo se llevó a cabo un análisis sobre el funcionamiento de los ecosistemas digitales.

      Luisa Alcalde niega lista negra a periodistas

      A través de un video en redes sociales, explicó que "he visto algunas reacciones al programa de ayer de 'Derecho de Réplica'. Hay quienes hablan incluso de que presenté una supuesta lista de periodistas enemigos del gobierno. No es el caso".

      En ese sentido, detalló que "lo que presentamos fue un análisis sobre cómo funciona un ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias y quienes aparecen en este ecosistema".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Una noticia, una opinión o una publicación se puede emitir por un periodista, medio o político y eso no significa que esa persona o ese medio forme parte de ninguna operación", dijo.

      Análisis sobre amplificación artificial y bots

      Precisó que "estos contenidos son retomados por cuentas anónimas y lo conectan con una narrativa coordinada para posicionar tendencias".

      Posteriormente, afirmó que una red digital, conformada por más de medio millón de bots en distintos países, amplifica dichos contenidos hasta convertirlos artificialmente en una conversación.

      "Esto es precisamente lo que estamos estudiando. No hay listas negras ni decimos que los medios estén financiando bots o trolls. Lo que aseguramos es que si hay gente que está financiando y es evidente y la gente tiene derecho a saber este tipo de fenómenos", expuso.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Luisa Alcalde niega lista negra de periodistas en México
      Luisa Alcalde niega lista negra de periodistas en México

      Luisa Alcalde niega lista negra de periodistas en México

      SLP

      El Universal

      Se detalló que el análisis se centró en la amplificación artificial de tendencias mediante bots en redes sociales.

      Nace Electoral Mx para monitorear elecciones en México
      Nace Electoral Mx para monitorear elecciones en México

      Nace Electoral Mx para monitorear elecciones en México

      SLP

      El Universal

      La plataforma fue presentada en la UNAM con amplia participación de autoridades electorales locales.

      Profepa asegura tigre bengala y cocodrilo en Ciudad Juárez
      Profepa asegura tigre bengala y cocodrilo en Ciudad Juárez

      Profepa asegura tigre bengala y cocodrilo en Ciudad Juárez

      SLP

      El Universal

      El tigre de bengala pesa 250 kilos y el cocodrilo presenta una lesión en el hocico.

      Terminación 0: fecha límite para registrar línea telefónica
      Terminación 0: fecha límite para registrar línea telefónica

      Terminación "0": fecha límite para registrar línea telefónica

      SLP

      El Universal

      La CRT advierte que el plazo para registrar líneas con terminación 0 vence el 15 de agosto y no habrá prórroga.