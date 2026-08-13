logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Jared Kushner viaja a Oriente Medio para impulsar plan en Gaza

El viaje busca consolidar un gobierno tecnocrático palestino en Gaza tras acuerdo de alto el fuego negociado por EE.UU.

Por AP

Agosto 13, 2026 08:50 p.m.
A
Jared Kushner viaja a Oriente Medio para impulsar plan en Gaza
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      WASHINGTON (AP) — Jared Kushner, yerno y negociador del presidente estadounidense Donald Trump, viajará a Oriente Medio la próxima semana para intentar impulsar planes que pongan fin al conflicto en Gaza, luego de que un acuerdo anunciado recientemente por el gobierno de Trump se topó con la oposición de Israel.

      Junta de Paz de EE.UU. y actores clave en la misión

      Un funcionario de la Junta de Paz, el organismo que Trump creó para supervisar el frágil alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás, indicó que Kushner, el alto representante de la junta, Nickolay Mladenov, y el ex primer ministro británico Tony Blair —quien también es miembro de la junta ejecutiva— llegarían a Israel el domingo.

      Luego el grupo viajará a El Cairo, donde durante los últimos meses se han llevado a cabo reuniones de un grupo tecnocrático palestino, el cual está previsto que asumirá el control de Gaza en virtud de un acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos, señaló el funcionario. El sitio web noticioso Axios informó antes sobre el viaje.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Reacciones y desafíos al acuerdo de alto el fuego

      El funcionario, que habló a condición de guardar el anonimato porque la planificación de los detalles del viaje aún no se ha finalizado, indicó que las reuniones demostrarían la determinación de Trump y de la Junta de Paz de "ver surgir paz, prosperidad y seguridad sostenible" en una Gaza desmilitarizada, en la que Hamás haya cedido el control para permitir la reconstrucción del territorio devastado.

      Pero Israel ha desestimado un acuerdo reciente anunciado por Trump para que Hamás se desarme e Israel retire sus fuerzas del territorio palestino, lo que supone una inusual muestra pública de fricción con el gobierno de Trump. Aunque Hamás aceptó el plan para deshacerse de sus armas, el primer ministro Benjamin Netanyahu manifestó en los últimos días que Israel no se retirará hasta que Hamás se haya desarmado por completo.

      El acuerdo había sido considerado un posible avance decisivo para poner fin a la guerra en Gaza. Se basaba en un alto el fuego de octubre que puso fin a las principales operaciones militares y propició la liberación de los rehenes restantes retenidos en Gaza, pero se ha estancado en otros frentes.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Jared Kushner viaja a Oriente Medio para impulsar plan en Gaza
      Jared Kushner viaja a Oriente Medio para impulsar plan en Gaza

      Jared Kushner viaja a Oriente Medio para impulsar plan en Gaza

      SLP

      AP

      El viaje busca consolidar un gobierno tecnocrático palestino en Gaza tras acuerdo de alto el fuego negociado por EE.UU.

      Corea del Norte advierte respuesta ante ejercicios militares
      Corea del Norte advierte respuesta ante ejercicios militares

      Corea del Norte advierte respuesta ante ejercicios militares

      SLP

      EFE

      Pionyang acusa a Estados Unidos de preparar una guerra de agresión con ejercicios Ulchi Freedom Shield.

      Médicos del Mundo reporta más violencia sexual en frontera sur México
      Médicos del Mundo reporta más violencia sexual en frontera sur México

      Médicos del Mundo reporta más violencia sexual en frontera sur México

      SLP

      PULSO

      El 92 % de víctimas atendidas después de 72 horas pierde acceso a tratamientos de emergencia.

      Terremoto en Colombia deja 281 muertos
      Terremoto en Colombia deja 281 muertos

      Terremoto en Colombia deja 281 muertos

      SLP

      AP

      El sismo de magnitud 7.4 causó 281 fallecidos y miles de daños en viviendas.