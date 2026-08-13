Ben Shelton retiene título en National Bank Open en Montreal

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MONTREAL (AP) — Ben Shelton defendió con éxito su título del National Bank Open al vencer el jueves a Brandon Nakashima por 6-3, 7-6 (4) en una final entre estadounidenses.

Ben Shelton defiende título en Montreal

Shelton, quinto preclasificado, suma siete títulos en su carrera en el circuito de la ATP. Este año se coronó también en Dallas, Múnich y Stuttgart. El año pasado conquistó este mismo certamen pero en Toronto.

Trayectoria y desempeño en el torneo

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Esta vez, no cedió un set en el torneo.

Nakashima, 28º preclasificado, ganó su único título del circuito en 2022 en San Diego.