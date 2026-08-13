Ben Shelton retiene título en National Bank Open en Montreal
El triunfo confirma el buen momento de Shelton, que ganó también en Dallas y Múnich.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
MONTREAL (AP) — Ben Shelton defendió con éxito su título del National Bank Open al vencer el jueves a Brandon Nakashima por 6-3, 7-6 (4) en una final entre estadounidenses.
Ben Shelton defiende título en Montreal
Shelton, quinto preclasificado, suma siete títulos en su carrera en el circuito de la ATP. Este año se coronó también en Dallas, Múnich y Stuttgart. El año pasado conquistó este mismo certamen pero en Toronto.
Trayectoria y desempeño en el torneo
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Esta vez, no cedió un set en el torneo.
Nakashima, 28º preclasificado, ganó su único título del circuito en 2022 en San Diego.
no te pierdas estas noticias
Ben Shelton retiene título en National Bank Open en Montreal
AP
El triunfo confirma el buen momento de Shelton, que ganó también en Dallas y Múnich.
Iga Swiatek gana National Bank Open 2024 en Toronto
AP
En dobles, Katerina Siniakova y Shuai Zhang se coronaron tras superar a Errani y Melichar-Martinez.
Jimmie Johnson anuncia su última carrera NASCAR en Daytona
AP
El piloto y propietario de Legacy Motor Club competirá por última vez en las 500 Millas de Daytona en febrero.