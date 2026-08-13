Amy Hunt gana oro en 200 metros en Birmingham: "Orgullosa de competir en casa"

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BIRMINGHAM, Inglaterra (AP) — Amy Hunt se despegó de su compañera británica Dina Asher-Smith en la recta final para ganar el jueves la final de los 200 metros y conseguir su segunda medalla de oro esta semana en el campeonato europeo.

Hunt, que ganó el título de los 100 metros el lunes, se emparejó con Asher-Smith en la curva y finalmente se adelantó para terminar en 22.19 segundos en el Alexander Stadium.

La irlandesa Rhasidat Adeleke reaccionó a poco de la meta para llevarse la plata, y Asher-Smith se conformó con el bronce.

"Estoy increíblemente orgullosa de mí misma, especialmente por hacerlo aquí en casa frente a esta increíble multitud", dijo Hunt.

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Hunt, de 24 años, va por cuatro medallas de oro en Birmingham. Tiene previsto competir en dos relevos.

"Solo voy al 50% porque me he propuesto el conjunto completo de cuatro oros. Ahora estoy increíblemente emocionada por los relevos porque puedo hacerlos y divertirme mucho con mis amigos", dijo Hunt, la sorprendente medallista de plata en los 200 en el campeonato mundial el pasado septiembre en Tokio.

Asher-Smith completó el mismo doblete de velocidad en 2018 en Berlín.

Victoria histórica para Irlanda

Mark English ganó la final masculina de 800 metros para convertirse en el primer irlandés en ganar una presea de oro en un campeonato europeo.

English, de 33 años —médico—, dobló la última curva y superó al croata Marino Bloudek para cruzar la meta en 1 minuto, 45.26 segundos mientras un gran contingente de aficionados irlandeses en Birmingham celebraba.

"Se sintió como si la mitad de Irlanda estuviera en el estadio esta noche con los irlandeses cantando", dijo English. "No me di cuenta de cuántos irlandeses había aquí hasta que vi todas las banderas cuando me bajé del autobús".

English previamente ganó bronce en las ediciones de 2014 y 2022.

"Realmente quería ese oro con todas mis ganas. Lo había preparado todo para este campeonato hoy. No quería terminar mi carrera sin él", dijo English.

Bloudek se llevó la plata y el español Mohamed Attaoui fue tercero.

Final femenina de 800 definida tras la caída de Werro

La estrella suiza Audrey Werro recibió un lugar en la final de los 800 metros después de caer en su semifinal en el campeonato europeo.

La decisión mantiene a Werro en camino para el duelo por la medalla de oro del viernes por la noche con la vigente campeona olímpica Keely Hodgkinson y la estrella neerlandesa Femke Broeders-Bol.

Werro lideraba su serie en el Alexander Stadium cuando se cayó. Las imágenes mostraron que la mano izquierda de Anais Bourgoin hizo contacto con el pie derecho de Werro antes de que Werro se desplomara en la última curva.

A finales de junio, Werro registró el tercer mejor tiempo femenino de la historia: 1 minuto, 53,80 segundos.

Tras la caída del jueves, se levantó y trotó hasta la meta en 2:35.35. Apeló su posición y avanzó con éxito a la final.

"Todo iba bien y de repente estaba en el suelo. Sólo tengo algunos rasguños y me arrancaron el dorsal, pero estoy bien. El cuerpo está bien", dijo Werro.

Hodgkinson, la británica que con frecuencia ha hablado de su deseo de batir el récord mundial de los 800, ganó la otra semifinal en 1:57.38, apenas por delante de Broeders-Bol, quien ha impresionado en su primer año en los 800 tras cambiar desde los 400 con vallas.

El récord mundial femenino de los 800, de 1:53.28, fue establecido en 1983 por Jarmila Kratochvilova.