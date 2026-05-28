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Combaten ébola con arena y avena

Desplazados en un campamento en Congo no tienen ni agua

Por AP

Mayo 28, 2026 03:00 a.m.
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Combaten ébola con arena y avena
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      Bunia, RDC.- En un campamento para 10.000 desplazados en Bunia, una ciudad en el epicentro del brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo, hay un único punto de lavado de manos y un termómetro infrarrojo para combatir la epidemia.

      Los responsables del complejo dicen que aconsejan a los residentes que se laven las manos antes de comer —con jabón, para los afortunados que lo tienen. Para el resto, el consejo es usar avena o arena.

      "Mi miedo es que estamos aquí sin nada para protegernos. No tenemos protección, ni agua ni jabón, y vivimos cerca de la basura", dijo Francine Leve Janguzi, residente del llamado campamento ISP, mientras abría un grifo vacío en un mar de techos de lonas.

      Quienes trabajan en primera línea temen que la enfermedad pueda propagarse a los grandes campos de desplazados ubicados cerca de Bunia, donde millas de personas están hacinadas en un espacio limitado, sin acceso a la higiene básica.

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      "Años de conflicto y desplazamiento en el este de la República Democrática del Congo han duplicado a los sistemas de salud, y eso hace que contener este brote sea aún más difícil", apuntó Heather Kerr, directora para Congo del Comité Internacional de Rescate.

      Casi un millón de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido al conflicto en Ituri, de acuerdo con NU.

      La mayoría de los residentes del campamento ISP se vieron forzados a dejar sus aldeas en el territorio de Djugu tras ataques de grupos armados de la región.

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