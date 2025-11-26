Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra por corrupción

LIMA (AP) — Un tribunal de Perú condenó el miércoles a 14 años de prisión al expresidente Martín Vizcarra tras considerar que recibió sobornos de empresas constructoras cuando era gobernador de la región Moquegua, en el sur del país, y lo inhabilitó por nueve años para ejercer cargos públicos.

El exmandatario (2018-2020) será enviado a un penal porque la condena es efectiva y de ejecución inmediata. Se desconoce dónde será confinado.

"Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo", dijo Vizcarra en X en referencia a la candidatura presidencial de su hermano por el partido Perú Primero de cara a las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

El exmandatario cuestionó de esa manera a los grupos políticos que controlan el Congreso, que son de derecha y entre los cuales tiene un gran peso la fuerza del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) a la que se enfrentó en su gobierno.

El abogado de Vizcarra anunció que apelará el fallo y pedirá que se revalúe la ejecución inmediata de la sentencia ante una instancia judicial superior.

El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional concluyó que Vizcarra recibió pagos ilegales de empresas a cambio de adjudicarles contratos para un proyecto de irrigación y la construcción de un hospital, dos de las obras más importantes ejecutadas durante su gestión como gobernador regional (2011-2014).

Vizcarra estaba acusado de haber recibido unos 611.000 dólares en sobornos. Dos empresarios aseguraron durante el proceso judicial que le pagaron para conseguir contratos. La Fiscalía había solicitado una pena de 15 años de prisión para el exmandatario, que se declaró inocente.

El delito que se le imputó es cohecho pasivo propio, en relación con los casos del proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la construcción del Hospital de Moquegua.

El tribunal ordenó al exmandatario y a las empresas implicadas una reparación civil de unos 692.763 dólares.

Vizcarra llegó a la presidencia luego de la renuncia de Pablo Kuczynski (2016-2018), de quien era vicepresidente.

Otros exmandatarios actualmente en prisión son Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022). Fujimori estuvo preso por más de 15 años; fue liberado en 2023 y murió en libertad al año siguiente, a los 86 años.