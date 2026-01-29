Conductores varados por hielo en autopistas

Jackson, Misisipi.- Las autoridades de Mississippi enviaron el miércoles a soldados de la Guardia Nacional, grúas y 135 barredoras de nieve para despejar el hielo y la nieve de dos autopistas interestatales donde los vehículos quedaron atascados desde el día anterior.

No se reportaron heridos, informó el Departamento de Seguridad Pública de Mississippi. Una conductora relató a The Associated Press que tuvo miedo de morir congelado en la autopista interestatal 22, donde su auto quedó atorado durante 14 horas antes de seguir a una camioneta para salir del embotellamiento y llegar a una gasolina.

"Pensé que íbamos a morir allí", declaró Samantha Lewis, de 78 años, quien realizó un viaje por carretera con una amiga. "No había a dónde ir, nada que hacer, nadie que nos salvara".

El cierre de autopistas en el norte de Mississippi se sumó a las penurias en un estado que aún atraviesa problemas para hacer frente a lo que las autoridades calificaron como su peor tormenta invernal en más de 30 años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Hay hielo y nieve por todos lados. Muchos árboles caídos. Esta tormenta fue peor que la tormenta histórica de 1994", dijo el gobernador Tate Reeves en redes sociales el miércoles, mientras visitaba las áreas más afectadas.

Las condiciones empeoraron en zonas en donde aún se registran cortes de energía generalizados días después de que una tormenta invernal azotó buena parte de Estados Unidos, indicaron las autoridades. Más de 370.000 hogares y negocios seguían sin electricidad el miércoles en todo el país.

Las temperaturas por debajo del punto de congelación persistirán hasta febrero en todo el este de EU, según los meteorólogos, que señalaron la llegada de una nueva ola de aire ártico para el fin de semana y una creciente posibilidad de nevadas intensas en Virginia y las Carolinas.