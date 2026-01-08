Conflicto del 2022 en Yemen: Fuerzas enfrentadas en lucha por el control

Yemen amenaza con fracturarse aún más, exponiendo una creciente brecha entre las potencias de Oriente Medio, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. La más reciente fricción se da entre los miembros de la coalición liderada por Riad, con sede en el sur de Yemen, que durante años ha luchado contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán y asentados en el norte.

Este es un vistazo a las fuerzas involucradas mientras Arabia Saudí busca el diálogo entre todos los actores en el sur de Yemen, la nación más pobre del mundo árabe:

Coalición antihutí

Distintas fuerzas lideradas por la vecina Arabia Saudí se ha reunido para contrarrestar a los hutíes respaldados por Irán durante la última década en la guerra civil de Yemen. Su objetivo declarado ha sido durante mucho tiempo restaurar el gobierno reconocido internacionalmente de Yemen.

La guerra civil comenzó en septiembre de 2014, cuando los hutíes tomaron Saná, la capital, así como gran parte del norte de Yemen. Una coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, respaldada por Estados Unidos, intervino en 2015, pero para 2022, el conflicto había llegado a un punto muerto, y los hutíes controlaban las áreas más pobladas del país, incluida Saná, mientras una laxa coalición regional apoyaba al gobierno reconocido internacionalmente en el sur.

Los acontecimientos recientes han sido un agudo recordatorio de que los miembros de la coalición son un grupo poco unido con motivaciones muy diferentes. La más reciente fricción surgió en diciembre, cuando un miembro de la coalición tomó varias zonas del sur de Yemen como parte de sus aspiraciones separatistas, rompiendo un frágil alto el fuego entre los miembros del bloque.

Consejo de Transición del Sur

El separatista Consejo de Transición del Sur (CTS ) es el grupo más poderoso en el sur de Yemen y uno de los distintos organismos apoyados por los Emiratos Árabes Unidos que controlan la mayor parte de esa región, incluidas ciudades portuarias e islas cruciales. El CTS quiere que el sur de Yemen sea una nación independiente.

El mes pasado, el grupo se apoderó de un área rica en petróleo mientras avanzaba en las provincias de Hadramout y Mahra, que una vez estuvieron en manos de fuerzas respaldadas por Arabia Saudí. Las tensiones se dispararon cuando un envío de armas de los Emiratos Árabes Unidos para el CTS llegó a la ciudad portuaria yemení de Mukalla. Arabia Saudí atacó rápidamente la ciudad con bombardeos aéreos y generó una alarma regional en torno a las relaciones entre ese país y los Emiratos Árabes Unidos. Esos bombardeos, y la presión de un grupo armado respaldado por los saudíes, hicieron retroceder al CTS.

Mientras tanto, la coalición antihutí pidió a los Emiratos Árabes Unidos que retiraran sus fuerzas de Yemen, y durante el fin de semana dijo que lo habían hecho.

El CTS es liderado por Aidarous al-Zubaidi, quien presuntamente declinó el miércoles asistir a las conversaciones de desescalada en Riad, y en su lugar, envió una delegación. El Consejo de Liderazgo Presidencial expulsó a al-Zubaidi y lo acusó de traición.

El CTS sostuvo que al-Zubaidi permaneció en Adén, la capital interina, para llevar a cabo sus deberes. Sin embargo, el ejército saudí dijo en un comunicado el jueves que al-Zubaidi huyó de Yemen en barco hacia Somalia, donde luego fue trasladado a Abu Dabi por Emiratos Árabes Unidos.

El grupo sureño también dijo el miércoles que había perdido contacto con sus delegados en Riad para las conversaciones. El jueves, un miembro del CTS y jefe del comité de negociación y reconciliación dijo que se había reunido con el embajador saudí en Yemen, calificando la reunión de "fructífera".

Confederación de Tribus de Hadramout

La Confederación de Tribus de Hadramout, respaldada por Arabia Saudí, se apoderó de la instalación petrolera de PetroMasila en noviembre mientras buscaba una mayor participación en los ingresos petroleros y la mejora de los servicios para los residentes de Hadramout. El CTS aparentemente utilizó la toma como pretexto para avanzar en la región y tomar las instalaciones petroleras para sí mismo.

Fuerzas del Escudo Nacional

Las Fuerzas del Escudo Nacional (FEN), respaldadas por Arabia Saudí, ayudaron a repeler los recientes avances del CTS en Yemen y recuperaron el control de las áreas tomadas por los separatistas del sur. Están alineadas con la coalición liderada por Arabia Saudí en la lucha contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán.

Desde entonces, el FEN ha retomado la mayoría de las tierras tomadas por el CTS, desplegándose más recientemente en Adén y en las regiones ricas en petróleo de Hadramout y al-Mahra.

Salem al-Khanbashi, el gobernador de Hadramout, fue designado por el gobierno para comandar las fuerzas lideradas por Arabia Saudí.

El jefe del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, Rashad al-Alimi, dijo que el FEN logró un "éxito récord" al recuperar todos los sitios militares y de seguridad.

Consejo de Liderazgo Presidencial

El gobierno reconocido internacionalmente de Yemen es el Consejo de Liderazgo Presidencial (CLP), que se formó en 2022 para luchar contra los hutíes.

Pero los que una vez fueron aliados ahora tienen una relación fracturada, ya que los miembros del CLP tienen intereses y patrocinadores en competencia. Esta reciente disputa ha destacado los tensos lazos entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.