Conflicto en Ucrania por adquisición de armas y corrupción

KIEV, Ucrania (AP) — Funcionarios occidentales han advertido a Ucrania que una creciente disputa entre el ministro de Defensa y la responsable de adquisiciones de sus fuerzas armadas podría poner en peligro la confianza en el país y han instado al gobierno a resolver la situación rápidamente para no interrumpir el suministro de armas.

El conflicto comenzó la semana pasada cuando la junta de la Agencia de Adquisiciones de Defensa votó por unanimidad para ampliar el contrato de la directora Maryna Bezrukova por otro año.

Sin embargo, el ministro de Defensa, Rustem Umerov, anuló la decisión y se negó a renovar su contrato. La acusó de rendimiento deficiente y de no entregar armas y municiones a las tropas en primera línea.

La decisión provocó un clamor de los legisladores y observadores anticorrupción que dijeron que la medida del ministro no era legal porque Bezrukova había visto su contrato extendido por la junta supervisora de la agencia en enero.

También salieron en defensa de Bezrukova, señalando que ha sido decisiva para llevar más transparencia y reformas a la DPA, que ha enfrentado acusaciones de corrupción durante años.

Según la ley ucraniana, la decisión de Umerov de proceder con su despido es ilegal.

El incidente ocurre en un momento políticamente sensible para Ucrania, en el que los líderes del país observan con atención los próximos movimientos del gobierno de Donald Trump, mientras las tropas ucranianas continúan enfrentando desafíos para mantener la línea en el este ante duros ataques rusos.

En una declaración publicada el lunes en la plataforma de redes sociales X, los embajadores que representan a las naciones del Grupo de los Siete instaron al gobierno a resolver la situación "con rapidez y centrarse en mantener en marcha las adquisiciones de defensa".

"La consistencia con los principios de buena gobernanza y las recomendaciones de la OTAN es importante para mantener la confianza del público y de los socios internacionales", dijeron.

Tras la decisión de Umerov, el Centro de Acción Anticorrupción presentó una queja instando a la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) a investigarlo por presunto abuso de poder.

Medios locales informaron que NABU inició procedimientos contra Umerov a petición del Centro de Acción Anticorrupción.

Anastasiia Radina, legisladora y jefa del Comité de Política Anticorrupción, pidió el despido de Umerov, una decisión que finalmente recaerá en el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. "Lo que veo como parlamentaria y como observadora es que sus acciones no fortalecen la agencia y su independencia. Y eso es simplemente inaceptable para un país en guerra", dijo a The Associated Press.

Mientras tanto, Rusia y Ucrania intercambiaron rondas de drones durante la noche en un intento de golpear más profundamente en el territorio enemigo.

El Ejército ruso dijo el miércoles que interceptó y destruyó 104 drones ucranianos en nueve regiones rusas, en uno de los mayores ataques con drones a Rusia este año. No se reportaron víctimas ni daños significativos.

La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que Rusia lanzó 57 drones Shahed y de otra clase durante la noche.

Moscú también atacó con misiles durante la noche. En el sur de Mykolaiv, un misil balístico ruso golpeó una empresa alimentaria el martes por la noche, matando a dos trabajadoras, dijo el jefe regional, Vitalii Kim.

Las autoridades de Odesa dijeron que los drones rusos atacaron la infraestructura portuaria en el distrito de Ismail de la región que limita con Rumania, un miembro de la OTAN.

El Ministerio rumano de Defensa Nacional dijo que dos aviones de combate F-16 fueron despachados a las 3:20 de la mañana para monitorear el espacio aéreo durante aproximadamente dos horas, y las autoridades de emergencia enviaron mensajes de alerta a algunos residentes que viven en el condado de Tulcea, al otro lado del río Danubio cerca de los puertos ucranianos.

El ministerio condenó los ataques rusos, calificándolos de "injustificados y en seria contradicción con las normas del derecho internacional", y dijo que los aliados de la OTAN han sido informados.

Desde que comenzó la guerra en el país vecino en febrero de 2022, Rumania ha reportado múltiples violaciones del espacio aéreo y ha confirmado fragmentos de drones en su territorio en varias ocasiones.