Considera EU ataque limitado para presionar a Irán

Busca llegar a un acuerdo con Teherán para limitar su programa nuclear

Por El Universal

Febrero 20, 2026 11:05 a.m.
A
Considera EU ataque limitado para presionar a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este viernes que podría estar considerando una acción militar limitada contra Irán como una medida de presión para llegar a un acuerdo con Teherán para limitar su programa nuclear.

"Supongo que puedo decir que lo estoy considerando", respondió a preguntas de la prensa en la Casa Blanca sobre un posible ataque en menor escala en territorio iraní, cerca del que EE.UU. ha ordenado un gran despliegue de navíos de guerra.

Las declaraciones de Trump llegan después de que este jueves, durante la primera reunión de la Junta de Paz en Washington, marcara un plazo de diez días para decidir si interviene militarmente en Irán o no.

Tanto la cadena CNN como el diario The New York Times han publicado esta semana que el ejército de Estados Unidos está preparado para atacar Irán de manera inminente, a la espera de la autorización presidencial definitiva.

De hecho, el despliegue militar estadounidense en torno a Irán ha aumentado en las últimas semanas.

El portaaviones U.S.S. Gerald R. Ford, que formó parte de la flota del Caribe durante la operación contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, se acercaba este miércoles al estrecho de Gibraltar para unirse al U.S.S. Abraham Lincoln, ya estacionado en aguas de Oriente Medio, según The Times.

El refuerzo militar estadounidense incluye además decenas de aviones cisterna de reabastecimiento, más de 50 aviones de combate adicionales y dos grupos de ataque de portaaviones, junto con sus destructores, cruceros y submarinos, informaron funcionarios estadounidenses al diario.

De manera paralela a la actividad militar, las conversaciones de Estados Unidos con Irán se mantienen por parte del enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump Jared Kushner.

Israel también se estaría preparando para un posible ataque conjunto con Estados Unidos, según The New York Times, que cita a dos fuentes de la Defensa israelí. 

