Consulado advierte a mexicanos en EU ante redadas en el SB

Emitió una alerta y recomendaciones a paisanos por operativos del ICE

Por El Universal

Febrero 05, 2026 01:18 p.m.
A
Consulado advierte a mexicanos en EU ante redadas en el SB

De cara al Super Bowl (SB) LX, que se jugará el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California, el consulado de México en San Francisco pidió a las personas mexicanas viajar "de manera responsable", ante una amenaza de redadas del ICE.

La oficina de la cancillería, a través de un comunicado, señaló que en caso de detención, se debe solicitar a las autoridades estadounidenses que notifiquen al consulado de México y pedir hablar a la representación nacional para recibir orientación.

¿Qué medidas de prevención tomar?

Cathy Lanier, directora de seguridad de la NFL, aseguró que no se tienen previstas operaciones del ICE en el evento del próximo domingo ni en otros relacionados con el Super Bowl.

Sin embargo, las autoridades consulares pidieron a los mexicanos que viajen al evento deportivo actuar con respeto en todo momento durante el Super Bowl 2026 y no caer en provocaciones.

También recomiendan mantener contacto constante con familiares y compartir su ubicación; además de atender las indicaciones del personal de seguridad ante cualquier situación de emergencia; y no conducir bajo la influencia del alcohol o drogas.

Para más información, el consulado de México en San Francisco compartió el teléfono del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM): 5206237874.

Además, se recordó que la oficina también brinda asistencia si hay extravío de pasaporte, si se es víctima de algún delito o abuso, si hay arresto o si la persona mexicana es hospitalizada.

Incluso, compartieron una frase que se puede usar en caso de detención: "I am mexican citizen and I want to talk to my consulate" ("Soy ciudadano mexicano y quiero hablar con mi consulado").

"¡Viaja de manera responsable! Cometer un delito puede ser causa de deportación", advirtió la dependencia.

