Continúa Rusia con maniobras nucleares

MOSCÚ.- Rusia inició el martes unas masivas maniobras de sus fuerzas nucleares, con lanzamientos de práctica de misiles balísticos y de crucero con capacidad nuclear, en medio de un aumento de los ataques ucranianos con drones.

El ejercicio de tres días involucrará a 64.000 soldados, más de 200 lanzadores de misiles, más de 140 aeronaves, 73 buques de superficie y 13 submarinos, incluidos ocho armados con misiles balísticos intercontinentales con ojivas nucleares, informó el Ministerio de Defensa.

Las maniobras de misiles se centrarán en la "preparación y el uso de fuerzas nucleares bajo la amenaza de agresión", indicó el ministerio.

Los ejercicios también practicarán la cooperación con Bielorrusia, un país vecino y aliado que alberga armas nucleares rusas. Los arsenales rusos en Bielorrusia incluyen su más reciente sistema de misiles Oreshnik, de alcance intermedio y con capacidad nuclear.

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Las maniobras se producen mientras Ucrania ha intensificado de forma marcada sus ataques con drones contra Rusia, incluida una andanada el fin de semana contra suburbios de Moscú que mató a tres personas y dañó edificios e instalaciones industriales.

El presidente ruso Vladímir Putin ha mencionado repetidamente los arsenales nucleares de Moscú después de enviar tropas a Ucrania en febrero de 2022, para intentar disuadir a Occidente de aumentar su apoyo a Kiev.

Los ataques recientes le dificultan al Kremlin decir que el conflicto en Ucrania es algo lejano que no afecta las rutinas diarias de la ciudadanía común.

El ejercicio se desarrolló mientras Putin inicia el martes una visita de dos días a China.

La semana pasada, elogió un lanzamiento de prueba del nuevo misil balístico intercontinental Sarmat, previsto a reemplazar los envejecidos misiles nucleares construidos en la era soviética.