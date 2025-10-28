Corea del Norte realiza lanzamientos de prueba de misiles en cumbre con Trump

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Norte informó el miércoles que realizó lanzamientos de prueba de misiles de crucero hacia sus aguas occidentales, en lo que se trata de una nueva demostración de sus crecientes capacidades militares en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaja hacia Corea del Sur para una cumbre regional.

La estatal Agencia Central de Noticias de Corea (ACNC) describió los lanzamientos de prueba del martes como un éxito, diciendo que los misiles permanecieron en el aire durante más de dos horas antes de alcanzar sus objetivos con precisión. La agencia aseguró que estos proyectiles contribuirían a expandir el ámbito operativo del ejército norcoreano, el cual cuenta con armamento nuclear.

El ejército de Corea del Sur no confirmó de inmediato si había detectado las pruebas.

El informe norcoreano se produjo horas antes del inicio de una esperada cumbre entre Trump y el presidente surcoreano Lee Jae Myung en la ciudad de Gyeongju, donde Corea del Sur alberga las reuniones de Cooperación Económica Asia-Pacífico de este año.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La ACNC señaló que Pak Jong Chon, un alto mando militar, presenció los lanzamientos de prueba y también estuvo presente en un entrenamiento de los marinos a bordo de los nuevos destructores norcoreanos —Choe Hyon y Kang Kon— los cuales han sido calificados por el mandatario Kim Jong Un como activos clave en sus esfuerzos por fortalecer la marina.

Los más recientes lanzamientos norcoreanos se produjeron después de que la semana pasada se pusieron a prueba misiles balísticos de corto alcance que, aseguran, involucraron un nuevo sistema hipersónico diseñado para fortalecer su disuasión nuclear.

Trump ha expresado su interés en reunirse con Kim durante su estancia en Corea del Sur, donde también tiene previsto celebrar un encuentro con el presidente chino Xi Jinping. Sin embargo, funcionarios surcoreanos han dicho que es poco probable que se lleve a cabo una reunión entre Trump y Kim.

Corea del Norte ha evitado cualquier forma de diálogo con Washington y Seúl desde que la diplomacia nuclear entre Kim y Trump se vino abajo en 2019, durante el primer mandato del presidente estadounidense.

Rusia es ahora la máxima prioridad de política exterior de Kim. En los últimos meses ha enviado miles de soldados y grandes cantidades de equipo militar para asistir en la guerra del presidente Vladímir Putin contra Ucrania, mientras abraza la idea de una "nueva Guerra Fría" y posiciona a su país como parte de un frente unido contra Occidente.

Kim reiteró el mes pasado que no retomará las conversaciones con Estados Unidos a menos que Washington deje de lado sus demandas de desnuclearización de Corea del Norte.