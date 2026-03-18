Costa Rica cierra embajada en Cuba y retira diplomáticos

SAN JOSÉ (AP) — Cuba rechazó el miércoles la "decisión arbitraria" de Costa Rica de cerrar su embajada en La Habana y pedir la retirada del personal diplomático cubano de San José y señaló que fue tomada "bajo presión de Estados Unidos".

Costa Rica cierra embajada Cuba y retira diplomáticos

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, había señalado que la medida es en protesta por la situación de los derechos humanos en la isla, durante una conferencia de prensa realizada junto al ministro de Relaciones Exteriores Arnoldo André Tinoco.

Chaves, quien termina su mandato el próximo 8 de mayo, aclaró que la decisión fue tomada en conjunto con la presidenta electa del país, Laura Fernández —quien actualmente es su ministra de la Presidencia—, debido a que su país "no reconoce la legitimidad del régimen" de Cuba, "en vista del maltrato, la represión y las condiciones indignas que tienen los habitantes de la isla".

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"Llévense sus diplomáticos, si quieren dejar aquí funcionarios de consulado en Costa Rica, bienvenidos", dijo el mandatario en referencia a lo que espera que hagan las autoridades cubanas.

Chaves y la presidenta electa participaron la semana anterior en la reunión "Escudo de las Américas", convocada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para sumar el apoyo de los países que considera sus aliados en el continente.

Cuba rechaza cierre de embajada y retiro de personal en Costa Rica

Recientemente Trump ha afirmado que puede hacer "lo que quiera" con Cuba, en medio de la severa crisis que afecta a la isla, y que Washington podría tomar medidas inminentes respecto al país caribeño.

El Ministerio de Relaciones Exteriores cubano afirmó en un comunicado difundido en X que con este paso, el gobierno costarricense, "que exhibe un historial de subordinación a la política de los Estados Unidos contra Cuba, se suma una vez más a la ofensiva del gobierno estadounidense en sus renovados intentos por aislar a nuestro país de las naciones de Nuestra América".

Según el comunicado, Chaves "ignoró de manera escandalosa la responsabilidad directa que en el agravamiento de la situación económica y el deterioro de las condiciones de vida del pueblo cubano, ha tenido la política de bloqueo de los Estados Unidos, hecho reconocido a lo largo de los años por el propio gobierno costarricense".

La cancillería cubana confirmó que "sin ningún tipo de justificación" Costa Rica había solicitado a la isla retirar al personal diplomático de la embajada en San José y mantener únicamente al personal consular y administrativo y que había notificado que a partir del 1 de abril mantendrá relaciones con Cuba a nivel consular.

El presidente costarricense había afirmado en su encuentro con la prensa que el modelo comunista ha fracasado en Cuba.

Su canciller explicó por su lado que Costa Rica retiró a todo su personal de la embajada en La Habana desde el pasado 5 de febrero y sostuvo que el cierre de la sede diplomática constituye una "señal firme" de preocupación y una invitación a que se produzcan cambios significativos en Cuba.

La medida —según afirmó—responde a "la profunda preocupación del país por el deterioro sostenido de la situación de los derechos humanos en la isla, así como por el incremento de las acciones de represión contra ciudadanos, contra activistas y opositores que ejercen legítimamente su derecho a expresarse y participar en la vida pública".