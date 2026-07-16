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Crece huelga de personal de salud en Congo

Por AP

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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Crece huelga de personal de salud en Congo
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      BUNIA, Congo.- Los casos confirmados de ébola en la República Democrática del Congo han alcanzado los 2.011, incluidos 754 fallecimientos, según datos gubernamentales difundidos en lo que las autoridades describieron como el brote de más rápido crecimiento registrado.

      Los trabajadores médicos del Hospital General de Bunia, el mayor centro médico de la región, se declararon en huelga el miércoles y son el grupo más reciente en abandonar su trabajo en el epicentro por problemas de pago. Profesionales de la salud y otros trabajadores de primera línea bloquearon la entrada del hospital y denunciaron que no han recibido ninguna compensación pese a trabajar en condiciones difíciles.

      La Organización Mundial de la Salud dice que más de 100 trabajadores sanitarios se han infectado desde inicio del brote.

      La nación centroafricana enfrenta un brote de ébola causado por el virus ébola del tipo Bundibugyo desde el 15 de mayo. Un total de 753 personas permanecen en aislamiento o en hospitales, mientras que 366 se han recuperado hasta ahora, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud. El rastreo de contactos sigue siendo un desafío, con una cobertura de quienes estuvieron expuestos.

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