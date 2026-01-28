Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

WASHINGTON (AP) — Una oleada de voces ha llegado a la misma conclusión: Kristi Noem debe irse.

Desde los líderes del Partido Demócrata hasta las principales organizaciones de defensa e incluso los legisladores más centristas en el Congreso, las llamadas para que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos dé un paso al costado se están acumulando tras la muerte a tiros en Minneapolis de dos personas que protestaban contra las redadas migratorias. En un momento definitorio de su asignatura, pocos republicanos están defendiendo a Noem.

"El país está disgustado por lo que ha hecho el Departamento de Seguridad Nacional", afirmaron en un comunicado conjunto los principales demócratas de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York; Katherine Clark de Massachusetts y Pete Aguilar, de California.

"Kristi Noem debería ser despedida de inmediato", dijeron los demócratas, "o comenzaremos procedimientos de destitución en la Cámara de Representantes".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Republicanos y demócratas piden que Noem renuncie

Lo que comenzó como una crítica aguda a la secretaria de Seguridad Nacional, y un proyecto de ley con pocas posibilidades de legisladores demócratas en la Cámara de Representantes, donde los republicanos son mayoría, para destituirla, se han transformado en un punto de inflexión para Noem, quien ha sido la cara visible de la dura campaña contra la inmigración emprendida por la administración del presidente Donald Trump,

El estilo de liderazgo audaz de Noem y sus comentarios tras las muertes a tiros de Alex Pretti y Renee Good —en los que sugirió que Pretti "atacó" a los oficiales y retrató los eventos que llevaron al tiroteo de Good como un "acto de terrorismo doméstico"— han sido vistos como un daño irreparable, ya que los hechos en el terreno pusieron en duda su versión. Su alianza con el jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, quien el lunes fue retirado de la operación en Minnesota mientras el zar fronterizo Tom Homan quedaba al mando, la ha dejado aislada en el Capitolio.

"Lo que ha hecho en Minnesota debería descalificarla. Debería perder su trabajo", dijo el senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte.

"Creo que el presidente necesita revisar a quién tiene en el puesto de secretaria de Seguridad Nacional", dijo la senadora Lisa Murkowski, republicana de Alaska. "Probablemente sea hora de que renuncie".

Trump apoya a Noem y elogia su trabajo

El presidente Trump defendió a Noem el miércoles en múltiples ocasiones, indicando fuertemente que su trabajo no parece estar en peligro inmediato.

Cuestionado por los periodistas al salir de la Casa Blanca el martes para un viaje a Iowa si Noem va a renunciar, Trump respondió: "No".

Presionado más tarde durante una entrevista en Fox News si tenía confianza en Noem, el presidente dijo: "Sí, la tengo".

"¿Quién cerró la frontera? Ella lo hizo", dijo Trump, "con Tom Homan, con todo el grupo. Quiero decir, cerraron la frontera. La frontera es un tremendo éxito".

Mientras los demócratas en el Congreso amenazan con cerrar el gobierno al exigir restricciones en la agenda de deportación masiva de Trump, el futuro de Noem en Seguridad Nacional enfrenta serias dudas.

El liderazgo republicano de las comisiones de la Cámara de Representantes y el Senado que supervisan Seguridad Nacional han exigido que los funcionarios del departamento comparezcan ante sus paneles para responder por las operaciones que han sorprendido a la nación con su fuerza abrumadora, incluidas imágenes de niños siendo separados de sus familias.

"Obviamente, este es un punto de inflexión y una oportunidad para evaluar y realmente analizar las políticas y procedimientos y cómo se están implementando y poniendo en práctica", dijo el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, donde Noem fue legisladora de la cámara baja estatal y gobernadora antes de unirse a la administración.

Preguntado sobre su propia confianza en el liderazgo de Noem, Thune dijo: "Esa es una decisión que debe tomar el presidente".

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, llamó a Noem "mentirosa" y dijo que debe ser despedida.

La lucha por la financiación

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado que el departamento hace cumplir las leyes del Congreso, y si a los legisladores no les gustan esas leyes, deberían cambiarlas.

"Demasiados políticos prefieren defender a los criminales y atacar a los hombres y mujeres que están haciendo cumplir nuestras leyes", dijo McLaughlin. "Es hora de que se concentren en proteger al pueblo estadounidense, el trabajo que este Departamento está haciendo todos los días bajo el liderazgo de la secretaria Noem".

La capacidad del Congreso para restringir la financiación de Seguridad Nacional es limitada, en gran parte porque la mayoría republicana básicamente duplicó la financiación del departamento con las grandes reducciones de impuestos y recortes de gastos de Trump.

En cambio, los demócratas buscan imponer restricciones a las operaciones de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas como parte de un paquete de financiación anual de rutina para Seguridad Nacional, Defensa, Salud y otros departamentos. Sin acción esta semana, esas agencias se dirigirían hacia un cierre.

Sin duda, Seguridad Nacional todavía tiene fuertes defensores en el Congreso.

El conservador Caucus de la Libertad de la Cámara de Representantes dijo el martes en una carta a Trump que debería invocar la Ley de Insurrección, si es necesario, para sofocar las protestas. El grupo dijo que estaría "listo para tomar todas las medidas necesarias" para mantener los fondos fluyendo para la política migratoria de Trump.

Con un año en el cargo, Noem ya ha chocado con los legisladores, ya que republicanos y demócratas han buscado una mayor supervisión y rendición de cuentas del gasto y las operaciones del departamento.

Noem ha mantenido un perfil bajo desde la conferencia de prensa del sábado tras la muerte de Pretti, aunque apareció el domingo en Fox News. En esa entrevista, redobló las críticas a los funcionarios de Minnesota, pero también expresó compasión por la familia de Pretti.

"Me duele pensar en lo que está pasando su familia, pero también me duele lo que les está sucediendo a estos agentes todos los días en las calles con la violencia que enfrentan", dijo.

Juicios políticos, antes inusuales, ahora más comunes

La revocación de mandato, una herramienta antes poco utilizada contra funcionarios del gobierno estadounidense, se ha vuelto cada vez más común.

Hace dos años, la Cámara de Representantes liderada por los republicanos destituyó a otro secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en protesta por las políticas de seguridad fronteriza e inmigración de la entonces administración Biden que permitieron la entrada de millones de inmigrantes y solicitantes de asilo a Estados Unidos. El Senado desestimó los cargos.

El martes, el representante de Maryland Jamie Raskin, el principal demócrata en de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, dijo que si el presidente republicano del panel, Jim Jordan de Ohio, no inicia una investigación de destitución, él lo haría.

Raskin dijo que trabajaría con los principales demócratas en los comités de Seguridad Nacional y Supervisión para lanzar de inmediato una investigación de destitución relacionada con las muertes en Minnesota y otras "ilegalidades y corrupción que pueden involucrar traición, soborno u otros delitos graves y faltas".

Más de 160 demócratas de la Cámara de Representantes ya firmaron la resolución de destitución promovida por el legislador Robin Kelly, demócrata de Illinois.