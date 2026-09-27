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Cuba, abierta al diálogo con EU

Canciller cubano advierte de intervención en la isla

Por EFE

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
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Cuba, abierta al diálogo con EU
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      Naciones Unidas/La Habana.- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó ante la Asamblea General de la ONU, que espera "que nunca ocurra" una intervención militar de EU en la isla y que, "de materializarse, ejercería con toda su determinación y energía su legítimo derecho a defenderse".

      Rodríguez reiteró en ONU que "persiste la amenaza del uso de la fuerza militar" contra la isla, sin embargo, sus declaraciones coincidieron con señalamientos del presidente de EU, Donald Trump, quien afirmó que cree habrá "un acuerdo" con Cuba y no será "necesaria" una intervención militar.

      Una acción de este tipo, "de materializarse, constituiría un crimen de gran envergadura, provocaría muertes de cubanos y de jóvenes estadounidenses y una enorme destrucción", puntualizó el canciller cubano en su discurso en ONU.

      "Cuba ejercería con toda su determinación y energía su legítimo derecho a defenderse".

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      El canciller  aseveró que el Gobierno de la isla está abierto a las "relaciones comerciales y de negocios con las compañías estadounidenses" al reiterar la disposición al diálogo de La Habana con Washington.

      "Estamos abiertos a relaciones comerciales y de negocios con las compañías estadounidenses como lo estamos con cualquier otro país", puntualizó el ministro de Exteriores de la nación caribeña.

      Insistió en que, desde el ejecutivo de La Habana siguen "dispuestos al diálogo con EU para intentar encontrar una solución a las diferencias bilaterales".

      Sin embargo, recalcó que estos procesos deben realizarse "sobre las bases de seriedad, respeto, igualdad soberana, observancia del derecho internacional y sin injerencia en los asuntos internos, ni precondiciones".

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