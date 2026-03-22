logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ROCÍO Y JOHAN UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

ROCÍO Y JOHAN UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Cuba se prepara ante posible ataque militar de Estados Unidos

El viceministro cubano Carlos Fernández de Cossío afirmó que el ejército está listo ante cualquier agresión.

Por El Universal

Marzo 22, 2026 07:08 p.m.
A
WASHINGTON, EU., marzo 22 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Cuba se está "preparando" para un posible ataque del ejército estadounidense, pero su gobierno no quiere agravar las relaciones con Estados Unidos y Donald Trump, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío, en una entrevista.

"Nuestro ejército siempre está preparado", declaró Fernández de Cossío a la cadena de televisión estadounidense "NBC".

"De hecho, en estos días se está preparando para la posibilidad de una agresión militar", añadió, señalando que "viendo lo que está sucediendo en el mundo, sería ingenuo no hacerlo".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Pero esperemos que esto no suceda. No vemos por qué debería ocurrir, ¿cómo podría justificarse?", continuó el funcionario del gobierno cubano.

"Cuba no quiere un conflicto con Estados Unidos. Tenemos la necesidad y el derecho de protegernos. Pero estamos dispuestos a sentarnos a dialogar", argumentó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cuba se prepara ante posible ataque militar de Estados Unidos
Cuba se prepara ante posible ataque militar de Estados Unidos

Cuba se prepara ante posible ataque militar de Estados Unidos

SLP

El Universal

El viceministro cubano Carlos Fernández de Cossío afirmó que el ejército está listo ante cualquier agresión.

Donald Trump forma equipo para negociar con Irán
Donald Trump forma equipo para negociar con Irán

Donald Trump forma equipo para negociar con Irán

SLP

El Universal

Egipto, Qatar y Reino Unido actúan como intermediarios en el diálogo entre EU e Irán.

Protestan contra Babiš en Praga
Protestan contra Babiš en Praga

Protestan contra Babiš en Praga

SLP

AP

Decenas de miles de manifestantes rechazan las políticas del nuevo gobierno checo

Israel ataca alas civiles de Hizbulá
Israel ataca alas civiles de Hizbulá

Israel ataca alas civiles de Hizbulá

SLP

AP

Bombardeo en Líbano mata a 12 trabajadores sanitarios