Cuba se prepara ante posible ataque militar de Estados Unidos
El viceministro cubano Carlos Fernández de Cossío afirmó que el ejército está listo ante cualquier agresión.
WASHINGTON, EU., marzo 22 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Cuba se está "preparando" para un posible ataque del ejército estadounidense, pero su gobierno no quiere agravar las relaciones con Estados Unidos y Donald Trump, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío, en una entrevista.
Cuba prepara defensa ante posible agresión militar
"Nuestro ejército siempre está preparado", declaró Fernández de Cossío a la cadena de televisión estadounidense "NBC".
"De hecho, en estos días se está preparando para la posibilidad de una agresión militar", añadió, señalando que "viendo lo que está sucediendo en el mundo, sería ingenuo no hacerlo".
Cuba apuesta por diálogo y evita conflicto con EU
"Pero esperemos que esto no suceda. No vemos por qué debería ocurrir, ¿cómo podría justificarse?", continuó el funcionario del gobierno cubano.
"Cuba no quiere un conflicto con Estados Unidos. Tenemos la necesidad y el derecho de protegernos. Pero estamos dispuestos a sentarnos a dialogar", argumentó.
Donald Trump forma equipo para negociar con Irán
El Universal
Egipto, Qatar y Reino Unido actúan como intermediarios en el diálogo entre EU e Irán.
Protestan contra Babiš en Praga
AP
Decenas de miles de manifestantes rechazan las políticas del nuevo gobierno checo