Cuba vive bajo constante asedio de EU

La Habana, Cuba.- El Gobierno de Cuba denunció este viernes que la isla vive "bajo el asedio permanente del Gobierno de los Estados Unidos" y su "escalada de amenazas", que incluyen "pretensiones de agresión militar".

"Cuba está viviendo bajo el asedio permanente del Gobierno de los Estados Unidos, cuya escalada de amenazas se ha arreciado en los últimos meses", señaló el Ejecutivo de la isla en declaración difundida en medios oficiales con motivo del 65 aniversario de la fallida invasión de Bahía de Cochinos, con respaldo de EU.

Señaló, además, que al bloqueo energético, "se suman las declaraciones de representantes de la élite gubernamental estadounidense sobre pretensiones de agresión militar".

EU "acosa" y ejerce una "presión constante" sobre otros Gobiernos para que rompan lazos diplomáticos con la isla y "desamparen a sus propios pueblos, expulsando a profesionales de la salud" pertenecientes a misiones médicas cubanas, agregó.

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"Aislarnos también forma parte de su estrategia; sin embargo, existen en el mundo pilares de dignidad, pueblos y Gobiernos que no se doblegan. Ahí están los ejemplos de México, Rusia, China, Vietnam y otros países hermanos", puntualizó el Gobierno.

La declaración insistió en que "Cuba no será jamás un trofeo, ni una estrella más de la constelación estadounidense".