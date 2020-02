Dan de alta a un tercio de los 52 heridos en el atropello masivo de Alemania

Diecisiete personas de las 52 heridas en el atropello masivo intencionado de este lunes en el desfile de carnaval de Volkmarsen (centro de Alemania) han sido ya dadas de alta, informó este martes la policía.



Las 35 personas restantes permanecen ingresadas en centros hospitalarios del estado federado de Hesse. Las autoridades habían indicado previamente que una docena de las víctimas se encontraba en estado grave y que 18 de los heridos eran niños.



Entre los hospitalizados se encuentra Maurice P., de 29 años y nacionalidad alemana, el conductor que empotró el vehículo contra el público que disfrutaba de los carnavales. Con antecedentes policiales por delitos de alteración del orden público y lesiones, aún no ha sido interrogado a causa de las heridas que sufrió en el atropello.



Las fuerzas de seguridad apuntaron ya el lunes que cuentan con que el incidente fue "intencionado" y el departamento de Interior de Hesse indicó que no se descarta totalmente un ataque de motivación política.



"Debido a la situación sobre el terreno no se puede descartar un atentado", indicó un portavoz del departamento.



La Fiscalía General de Fráncfort asumió la investigación por un presunto delito de intento de asesinato. El fiscal Alexander Badle explicó a "Bild" que el conductor "no estaba borracho".



El suceso se produjo ayer sobre las 14.30 hora local (13.30 GMT) cuando se celebraban en Volkmarsen -una localidad de menos de 7.000 habitantes- los tradicionales y concurridos actos del lunes de carnaval.



Entonces un Mercedez-Benz familiar de color gris metalizado arremetió contra una zona donde se acumulaba un gran número de espectadores del desfile y se adentró unos treinta metros en el grupo atropellando a decenas de personas.



El vehículo se había saltado previamente la prohibición de circular por esa zona, cerrada al tráfico por las celebraciones.



Algunos testigos apuntaron que el conductor habría acelerado, un extremo que no ha confirmado la policía.