Daniel Noboa negocia acuerdos de seguridad con Colombia y Perú

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

QUITO (AP) — El presidente de Ecuador, Daniel Noboa reveló el jueves que ha mantenido diálogos con sus pares electos de Colombia y de Perú, con vistas a alcanzar acuerdos en materia de seguridad fronteriza y de provisión de energía eléctrica y gas.

Daniel Noboa impulsa acuerdos de seguridad fronteriza

El mandatario afirmó que, en los diálogos por separado, estableció la necesidad de "mayor presencia militar" de las fuerzas armadas peruanas y de las colombianas en la zona limítrofe con cada país. "La presencia de ellos en frontera va a ser crucial" para la seguridad interna de Ecuador, dijo en una entrevista con radio Centro, sin dar detalles.

El gobernante ecuatoriano ha reclamado mayor tareas de resguardo de militares colombianos en la frontera binacional y, para presionar por ello, a inicios de año desencadenó una guerra arancelaria que terminó hace poco, aunque sin mayor respuesta de su par Gustavo Petro, según señaló.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con la policía, el sector limítrofe con esos países es una fuente de inseguridad por la actividad de grupos de narcotráfico ligados a carteles internacionales que pasan grandes cantidades de narcóticos a Ecuador, al que han convertido en una plataforma de almacenamiento y exportación de droga a Estados Unidos, Europa y otras zonas del mundo. Ello también ha generado una ola de violencia interna en el país sudamericano.

Según informes de la Organización de las Naciones Unidas, un 80% de los narcóticos que llegan a suelo ecuatoriano provienen de Colombia y el resto de Perú.

John Reimberg, ministro del Interior, precisó en declaraciones a la radio Mariela que los países vecinos "quieren trabajar en conjunto de la línea de Ecuador" y anticipó que será un "combate de forma radical, más fuerte" en un trabajo coordinado entre las tres fuerzas armadas.

Colombia, según dijo, "por cuatro años dejó las puertas abiertas ... para que pasen todo lo que quieran pasar" y añadió que "eso se termina una vez que ingrese el nuevo gobierno".

Keiko Fujimori, quien asumirá la presidencia de Perú el próximo 28 de julio, y el próximo mandatario de Colombia, Abelardo de la Espriella, que será investido el 7 de agosto, mantienen afinidad política con el presidente ecuatoriano, de perfil conservador.

De la Espriella y Fujimori no se han referido a las conversaciones para llegar a acuerdos a las que aludió Noboa.

Pero durante su campaña electoral, la dirigente peruana dijo que durante su gobierno las fuerzas armadas usarán en la frontera con Ecuador drones y reconocimiento facial para combatir el sicariato, la trata de personas y la extorsión que golpean a los pequeños comerciantes.

De la Espriella, quien promete mano dura contra los ilegales, dijo en campaña que normalizaría las relaciones con Ecuador y culpó a Petro de tensarlas. Además, acordó con Estados Unidos unirse a la iniciativa "Escudo de las Américas" de la cual forman parte Ecuador y otros países latinoamericanos que buscan emprender acciones militares contra los cárteles del narcotráfico y las pandillas transnacionales.

Convenios energéticos con Colombia y Perú

Acerca de los convenios en materia de energía, Noboa reveló que desde Colombia "podremos recibir hasta 380 megavatios adicionales" y precisó que además se ha fijado inicialmente "una tarifa binacional" de alrededor de 30 centavos el kilovatio/hora.

El miércoles la autoridad energética de Colombia confirmó que en los próximos días se reanudará la venta de electricidad a Ecuador, el cual está ingresando a la estación seca, por lo que la generación de las plantas hidroeléctricas, que aportan cerca del 75% de la electricidad, empieza a disminuir.

La venta de energía a Ecuador había sido suspendida a inicios de año en medio de diferencias entre los dos países que desencadenaron una guerra comercial con la imposición mutua de altos aranceles. Petro suspendió la venta de energía a Ecuador en respuesta a la imposición de aranceles de entre el 30% y 75% por parte de Noboa a las importaciones colombianas.

Posteriormente, la Comunidad Andina resolvió que los dos países eliminaran dichos aranceles, lo que terminaron haciendo. Aunque Ecuador levantó los impuestos, Noboa afirmó que la decisión obedeció a un acuerdo con el presidente electo de Colombia.

A finales del 2024 los ecuatorianos se vieron afectados por racionamientos de hasta 14 horas diarias debido a lo que los expertos consideraron la peor sequía en más de 60 años. Ecuador, según fuentes oficiales, registra este año un déficit de generación de al menos 800 megavatios.

Acerca de los acuerdos con Perú, el gobernante ecuatoriano señaló que el convenio es la provisión de gas "el cual será utilizado para tener mayor y más barata generación eléctrica" en Ecuador.

"De esa manera trabajamos verdaderamente en conjunto", agregó Noboa.