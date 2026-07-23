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Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

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Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

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> ¿Solos o acompañados? > En la inopia

Por Redacción

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
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      El debate entre la oposición a Morena y el gallardismo sobre si enfrentar en conjunto o de manera solitaria se va a ir calentando.

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      La postura colectiva la representa el alcalde Enrique Galindo Ceballos, lo que no es de extrañar, dado que ya ha sido el beneficiario de una candidatura común no una, sino dos veces.

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      Sólo que en esta ocasión, el panorama es más difícil, dada la debilidad del Partido Revolucionario Institucional, y la creciente tendencia en el Partido Acción Nacional de cortar las ligas con cualquier partido.   

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      Ese es el otro ángulo en el debate opositor, del que ya han hablado algunos de los aspirantes a alguna candidatura en juego para el año entrante.

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      Y no sólo dentro del panismo, sino también de otros partidos que los promotores de una coalición pensaban que podría incluirse.

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      Esta división es música para los oídos del PVEM y Morena, enfrentados ellos a su propia división.

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      Está lejano aún el momento de la decisión final sobre este asunto, pero sin duda, conforme se acerque la fecha, irá cobrando mayor relevancia.

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      En este mismo tema, la capacidad del PRI potosino como aliado de una potencial alianza opositora no sólo está en duda por su decreciente desempeño electoral, sino también por cuestiones financieras.

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      Afectado desde hace años en sus finanzas, el PRI potosino reconoció que sus arcas están muy disminuidas, al grado de que prevé solicitar su rescate financiero a la dirigencia nacional, encabezada por Alejandro Moreno.

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      Las explicaciones que da el comité estatal sobre el origen de esta época de vacas flacas eximen de toda responsabilidad a la actual dirigencia estatal, atribuyéndola al pasado.

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      Es curioso que se calque, en el ámbito económico, el pretexto para justificar el declive político del tricolor.    

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      Al aparecer en la Gaceta Parlamentaria de la sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de ayer, la iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para desaparecer la Ley Serrano, el Legislativo potosino confirmó su carácter servil ante el Ejecutivo.

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      Esto porque privilegió la iniciativa gallardista por sobre las dos propuestas ciudadanas previas, una que pretendía la modificación de los artículos y la otra que exigía la derogación de los artículos del Código Penal que criminalizaban ciertos usos de la Inteligencia Artificial.  

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      Aunque fueron presentadas bastante antes que la del gobernador, fueron relegadas a la congeladora. Lo que permite concluir que hasta en las iniciativas, hay clases.

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