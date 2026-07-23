Mundial 2026 impulsa aumento en streaming de artistas

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NUEVA YORK (AP) — Fue la actuación de 11 minutos que se escuchó en todo el mundo. Madonna, Justin Bieber, BTS y Shakira aportaron cada uno éxitos abreviados al primer espectáculo de medio tiempo del Mundial en una vertiginosa presentación el domingo a las afueras de Nueva York. Y eso ha derivado en algunos aumentos notables en el streaming.

Aumento en reproducciones tras espectáculo de medio tiempo

Luminate, la empresa de datos y análisis de la industria que ofrece información sobre los cambios de comportamiento en la escucha de música, examinó las reproducciones en streaming de cada canción interpretada por cada músico dos días antes de la final (viernes y sábado) y comparó esas cifras con las de la final y el día posterior (domingo y lunes).

Incrementos específicos en streaming de canciones destacadas

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Encontraron lo siguiente:

1. Las reproducciones globales en streaming de "Everything Hallelujah", de Justin Bieber, aumentaron más del doble, al subir 110% de 592 mil reproducciones a 1.25 millones.

2. Las reproducciones globales en streaming de "Music", de Madonna, aumentaron 66%, de 193 mil a 321 mil.

3. "Dynamite", de BTS, también creció en reproducciones globales, de 2.14 millones a 3.05 millones, lo que supone un aumento de 43%.

4. Y el himno oficial de Shakira y Burna Boy para el Mundial de 2026, "Dai Dai", también registró un ligero repunte, con 3.48 millones de nuevas reproducciones globales en streaming. Eso representa un aumento de 24%, de 14.78 millones a 18.27 millones. Tan solo en Estados Unidos, las reproducciones en streaming de "Dai Dai" subieron 52%, de 1.68 millones a 2.55 millones.

Luminate también determinó que los artistas mencionados solo registraron saltos considerables en las canciones que interpretaron en el campo el fin de semana pasado, a diferencia de sus catálogos completos. Ese fenómeno es más común entre los artistas del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Tomemos a Bad Bunny como ejemplo: tras su actuación récord este año, las reproducciones en streaming de su catálogo aumentaron 175% en Estados Unidos al día siguiente del Super Bowl, en comparación con el lunes anterior.