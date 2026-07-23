logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Investigación federal avanza sobre brote de cyclospora en varios estados

La FDA continúa sin determinar el producto vinculado al brote mientras se mantiene alerta por casos en varios estados.

Por AP

Julio 23, 2026 05:50 p.m.
A
Investigación federal avanza sobre brote de cyclospora en varios estados
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Las autoridades federales de salud investigan un nuevo brote relacionado con el parásito cyclospora, el cual provoca cuadros agudos de diarrea.

      Autoridades federales investigan brote de cyclospora

      El nuevo brote había afectado a por lo menos 72 personas hasta el miércoles.

      La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aún no ha identificado qué productos están vinculados al brote. Las autoridades tampoco han indicado dónde se ubican los casos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Esta es una investigación en curso, y las autoridades están trabajando juntas para determinar la causa específica de las enfermedades en este grupo", señaló el Departamento de Salud y Servicios Humanos en un correo electrónico.

      Investigación y acciones relacionadas con brotes de cyclospora

      Las autoridades federales indicaron esta semana que seguían centradas en la lechuga de Taylor Farms como la fuente de un brote distinto que afectó a varios estados. La empresa anunció la semana pasada el retiro del mercado de la lechuga iceberg, cultivada en el centro de México.

      La cyclospora es un parásito microscópico que contamina alimentos que han estado en contacto con heces humanas, por lo general cuando los productos agrícolas han sido regados o lavados con agua contaminada. Al ingerirse, el parásito provoca una enfermedad caracterizada por "evacuaciones intestinales frecuentes y a veces explosivas", según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

      Las autoridades federales y estatales de salud han estado investigando grupos separados de casos de cyclospora, incluido el que se rastreó hasta Taylor Farms.

      Para evitar la enfermedad, las autoridades de seguridad alimentaria recomiendan lavarse las manos con agua y jabón después de usar el baño y antes de manipular alimentos. Los expertos señalan que la cocción puede eliminar el parásito y recomiendan cocinar verduras a una temperatura de al menos 70 grados Celsius (158 grados Fahrenheit).

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Investigación federal avanza sobre brote de cyclospora en varios estados
      Investigación federal avanza sobre brote de cyclospora en varios estados

      Investigación federal avanza sobre brote de cyclospora en varios estados

      SLP

      AP

      La FDA continúa sin determinar el producto vinculado al brote mientras se mantiene alerta por casos en varios estados.

      Estados Unidos impone aranceles a importaciones por trabajo forzoso
      Estados Unidos impone aranceles a importaciones por trabajo forzoso

      Estados Unidos impone aranceles a importaciones por trabajo forzoso

      SLP

      AP

      La medida busca corregir abusos de derechos humanos y prácticas comerciales desleales.

      EEUU impone sanciones a más de 50 individuos y empresas que vincula al mexicano Cártel de Jalisco
      EEUU impone sanciones a más de 50 individuos y empresas que vincula al mexicano Cártel de Jalisco

      EEUU impone sanciones a más de 50 individuos y empresas que vincula al mexicano Cártel de Jalisco

      SLP

      AP

      Las sanciones buscan frenar tráfico de drogas, lavado de dinero y contrabando del CJNG.

      Abogados de D4vd cuestionan pruebas en caso de Celeste Rivas
      Abogados de D4vd cuestionan pruebas en caso de Celeste Rivas

      Abogados de D4vd cuestionan pruebas en caso de Celeste Rivas

      SLP

      AP

      Audiencia preliminar en Los Ángeles analiza pruebas y defensa de D4vd por asesinato y abuso sexual.