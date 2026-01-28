Delcy Rodríguez dispuesta al diálogo con

logo pulso
Nicolás Maduro capturado durante operativo militar en la capital venezolana

Por EFE

Enero 28, 2026 08:15 p.m.
A
Caracas, 28 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este martes que está dispuesta al diálogo con el "extremismo" de su país, en una alusión a la oposición, pero no a admitir "otra agresión", luego de la captura del mandatario Nicolás Maduro durante un ataque militar a Caracas, el pasado 3 de enero.

