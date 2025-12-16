Demandan a Ron DeSantis por designar a derechos musulmanes en Florida

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Un grupo de derechos musulmanes demandó al gobernador de Florida, Ron DeSantis, por su orden que designa a esa agrupación y otra como organizaciones terroristas extranjeras, argumentando que la directiva es inconstitucional.

El Consejo de Relaciones Estadounidense-Islámicas, conocido como CAIR, tiene más de 20 capítulos en todo Estados Unidos y su trabajo involucra acciones legales, defensa y educación.

La demanda fue presentada el lunes por la noche por la CAIR-Foundation y CAIR-Florida, su afiliada en el estado. La demanda solicita a un juez federal en Tallahassee que declare ilegal e inconstitucional la orden de DeSantis y que impida su aplicación.

DeSantis "ha usurpado la autoridad exclusiva del gobierno federal para identificar y designar organizaciones terroristas al declarar sin fundamento a CAIR como una organización terrorista", dice la demanda.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La orden de DeSantis fue parte de una serie de acciones o declaraciones recientes hechas por funcionarios electos republicanos contra los musulmanes estadounidenses o sus grupos.

El senador republicano por Alabama Tommy Tuberville publicó el domingo en redes sociales que "el islam no es una religión, es un culto".

Un día después, CAIR designó a Tuberville, quien se postula para gobernador de Alabama, como un extremista anti-musulmán por sus "ataques cada vez más odiosos y peligrosos contra los musulmanes de Alabama". El grupo dijo que era la primera vez que otorgaba esa designación a un senador estadounidense. Tuberville respondió en redes sociales que era una "insignia de honor". Cuando se le preguntó el martes sobre sus declaraciones, la portavoz de Tuberville, Mallory Jaspers, repitió lo que había dicho Tuberville.

El representante republicano Randy Fine de Florida también publicó el lunes en redes sociales sobre su apoyo a "prohibirles entrar al país a los musulmanes, deportar a todos los innmigrantes musulmanes sean legales o ilegales, y quitarles la ciudadanía cuando sea posible".

"Los musulmanes convencionales nos han declarado la guerra. Lo mínimo que podemos hacer es echarlos de Estados Unidos", escribió Fine.

El sesgo antimusulmán ha persistido en diferentes formas desde el 11 de septiembre de 2001, y ha habido un aumento en la islamofobia durante más de dos años de guerra en Gaza.

Durante una conferencia de prensa sobre la demanda en Florida, Charles Swift, abogado del Fondo Legal Musulmán de América, calificó las declaraciones de los funcionarios electos como peligrosas y racistas.

"La Constitución protege el derecho de una persona a ser racista, pero no para el goberno", declaró Swift, cuyo grupo es una de las organizaciones legales que representa a CAIR. "Cuando un gobernador emite una orden ejecutiva para silenciar a los musulmanes, es una cuestión completamente diferente porque si puedes hacer eso, puedes silenciar a cualquiera".

CAIR dice en la demanda de Florida que siempre ha condenado el terrorismo y la violencia. La demanda alega que DeSantis atacó al grupo por defender los derechos de libertad de expresión de personas en casos en los que funcionarios estatales y de otros lugares habían intentado castigar o silenciar a aquellos que habían expresado apoyo a los derechos humanos palestinos.

La orden de DeSantis la semana pasada también otorga la misma etiqueta de "terrorista extranjero" a la Hermandad Musulmana, un movimiento político islamista panárabe. El presidente Donald Trump emitió el mes pasado una orden ejecutiva que pone en marcha un proceso para designar ciertos capítulos de la Hermandad Musulmana como una organización terrorista extranjera.

La orden del gobernador instruye a las agencias de Florida a evitar que los dos grupos y aquellos que les hayan proporcionado apoyo material reciban contratos, empleo y fondos de una agencia ejecutiva o del gabinete estatal.

Florida tiene aproximadamente 500.000 residentes musulmanes, según CAIR.

Cuando se le contactó por correo electrónico para comentar el martes, la secretaria de prensa del gobernador, Molly Best, se refirió a las publicaciones recientes de DeSantis en redes sociales sobre el tema, en las que dijo que esperaba con interés un juicio. En una publicación, DeSantis expresó: "Espero con interés el descubrimiento, especialmente las finanzas de CAIR. ¡Debería ser revelador!"

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha emitido una proclamación similar en Texas. CAIR solicitó el mes pasado a un juez federal que anulara la proclamación de Abbott, diciendo en una demanda que era "no solo contraria a la Constitución de Estados Unidos, sino que no está fundamentada por ninguna ley de Texas".