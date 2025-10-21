Demócratas buscan reconectar con votantes hispanos ante políticas de Trump

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — Grupos progresistas que buscan reconectar con los votantes latinos están enfatizando las dificultades económicas y destacando la agenda de deportación masiva del presidente Donald Trump en un esfuerzo por recuperar apoyo en lugares donde el líder republicano hizo avances.

La campaña digital y de campo de 1,4 millones de dólares está liderada por un fondo de donantes demócratas respaldado por una red progresista llamada Way to Win, que se lanzó después de la victoria de Trump en 2016. El esfuerzo del Valiente Action Fund está diseñado para conectar con votantes en Arizona, Georgia, Nevada, Nueva Jersey, Carolina del Norte y Texas, convenciéndolos de que las promesas económicas de Trump se han quedado cortas mientras que sus tácticas de inmigración van demasiado lejos.

Tory Gavito, estratega demócrata y presidenta de Way to Win, afirma que los grupos están tratando de hablar con los hispanos "en cuanto a su experiencia completa" sobre la vivienda y el costo de vida sin ignorar las controversiales medidas anti-inmigración, incluyendo el uso de helicópteros y agentes químicos en Chicago.

"Lo de Chicago debería ser más que un llamado de alerta", declaró Gavito. "Esta administración está utilizando medidas extremas para distraer del hecho de que la vivienda sigue siendo demasiado cara, nuestro alquiler sigue siendo demasiado caro".

Trump ha prometido remover a millones de personas de Estados Unidos en el programa de deportación más grande en la historia estadounidense. Gavito dice que la campaña de Trump logró crear la imagen de una "escasez de recursos" y culpar a los inmigrantes por quitar empleos. Algunos votantes fueron persuadidos, dijo, porque quieren "acceso a una economía próspera".

Ya hay señales de que la represión de la inmigración de Trump podría impactar el mercado laboral de Estados Unidos. Un informe de julio del Brookings Institution y el American Enterprise Institute, de tendencia conservadora, encontró que la pérdida de trabajadores extranjeros significará que el crecimiento mensual de empleos podría ser casi cero o negativo en los próximos años.

La lucha por ganar el apoyo hispano

A nivel nacional, los votantes hispanos se inclinaron significativamente hacia Trump en la última elección, aunque la mayoría aún apoyó a la demócrata Kamala Harris: el 43% de los votantes hispanos a nivel nacional votaron por Trump, frente al 35% en la elección presidencial de 2020, que perdió. Los votantes hispanos en Texas y Florida se inclinaron por un margen igualmente grande hacia Trump. Hubo ligeros cambios hacia él en Nueva Jersey, Nueva York y Arizona y no hubo cambios significativos en Nevada o Georgia.

Los operativos y estrategas demócratas han estado aconsejando a los candidatos que se centren en los bolsillos de los votantes para revertir la tendencia.

La operación de campo de los grupos progresistas implica asociarse con grupos locales para tocar puertas y tener conversaciones más largas con los votantes hispanos sobre sus preocupaciones y para reunir apoyo para iniciativas específicas.

Esfuerzo en marcha en Nueva Jersey

En Nueva Jersey, uno de los dos únicos estados que este año tiene elecciones para gobernador, los anuncios comenzaron a transmitirse a principios de este mes, sin mencionar tanto la contienda para gobernador sino más criticando a Trump, quien ha respaldado al candidato republicano Jack Ciattarelli.

Los anuncios digitales muestran imágenes de latinos mientras un narrador dice que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas está persiguiendo a personas que "se ven como él, como ella, como nosotros", haciendo eco de denuncias de grupos de derechos humanos de que la policía se guía por el racismo. Una decisión de la Corte Suprema el mes pasado despejó el camino para operaciones de inmigración más robustas, levantando una orden de restricción que había prohibido arrestos basados en cualquier combinación de cuatro factores: raza y etnia; idioma; ubicación; y ocupación.

En otro anuncio, los narradores hablan sobre el aumento del costo de los alimentos y las facturas eléctricas mientras se muestran imágenes de los multimillonarios Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Elon Musk.

Uno de los anuncios comparte la historia de cómo un grupo de defensa de inmigrantes, Make the Road New Jersey, aprobó una iniciativa de referéndum que limita los alquileres en Passaic, una ciudad de mayoría hispana que se inclinó fuertemente hacia los demócratas en 2016 pero apoyó a Trump en 2024. El anuncio dice que en el resto de Nueva Jersey siguen subiendo los alquileres, culpando a Trump y a los legisladores republicanos que se oponen a limitar tales aumentos.

"Ciertamente servimos como un indicador de lo que sienten los votantes", declaró Nedy Morsy, directora de Make the Road New Jersey, añadiendo que los mensajes se están probando con miras a las elecciones de mitad de período del próximo año.

Campañas hacia los latinos en otros estados

En Nevada, el esfuerzo está dirigido al gobernador republicano Joe Lombardo, quien busca la reelección en una contienda altamente competitiva en el estado que Trump ganó en 2024.

Leo Murrieta, director de Make the Road Nevada, critica a Lombardo por las acciones que ha tomado sobre la economía, incluyendo un veto a la legislación que habría añadido protecciones para los inquilinos.

"Tenemos que hacer todo lo posible para que nuestra gente sepa quién está ahí apoyándonos y quién nos está apuñalando por la espalda", indicó Murrieta.