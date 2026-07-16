Denuncian golpizas y abusos en el ICE

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WASHINGTON.- Decenas de personas retenidas en una extensa instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas afirman que fueron golpeadas por guardias o que presenciaron cómo golpeaban a otras, según un informe emitido por activistas legales y de derechos humanos.

El informe de 84 páginas, publicado conjuntamente el miércoles por Human Rights Watch y la Unión Americana de Libertades Civiles, también señala que hombres y mujeres retenidos en Camp East Montana, ubicado en la base militar Fort Bliss en El Paso, relataron que se les negaba atención médica, que fueron obligados a vivir en condiciones inmundas y que se les dio comida incomible. Los detenidos también indicaron que se les impidió comunicarse con sus abogados o familiares.

De los 71 detenidos contactados durante un período de cinco meses, 64 —aproximadamente el 90% de los entrevistados— dijeron que habían sido agredidos personalmente por el personal o que habían visto a otros sufrir abusos físicos, de acuerdo con el informe.

"El Camp East Montana del ICE es un desastre de derechos humanos", declaró Angélica César, investigadora asociada de Human Rights Watch y la ACLU y una de las principales investigadoras del informe. "El gobierno de Estados Unidos debería cerrarlo, realizar investigaciones independientes sobre todos los abusos y muertes bajo custodia, y poner fin a las deportaciones masivas ya la detención migratoria obligatoria".

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El Departamento de Seguridad afirmó que los informes de condiciones inhumanas en su instalación de carpas son "falsos", que no se golpea ni maltrata a detenidos y que "el ICE se toma en serio la salud y la seguridad de los detenidos".