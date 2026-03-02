logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Fotogalería

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Departamento de Comercio de EU advierte problemas en T-MEC

México y Canadá enfrentan críticas por políticas que afectan inversiones y comercio en T-MEC.

Por El Universal

Marzo 02, 2026 03:35 p.m.
A
Departamento de Comercio de EU advierte problemas en T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- El

Departamento de Comercio
estadounidense dio a conocer su " Agenda de Política Comercial 2026

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


" en la que enlistó los "muchos problemas" que se requieren de resolver durante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), además del creciente déficit comercial que tiene con sus socios comerciales.
En el texto, la oficina de Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) dijo que "México ha adoptado una serie de medidas preferenciales que benefician a los campeones nacionales en los sectores de energía y minería, particularmente en lo que se refiere a petróleo, gas y electricidad, en detrimento de los inversionistas de Estados Unidos (EU)".
Añadió que "México ha socavado su clima general de inversiones. México tiene inadecuadas leyes laborales y una protección laxa en dicha regulación que continúa socavando a los trabajadores estadounidenses".
Por otra parte, aseguraron que Canadá mantiene políticas que violan el T-MEC en el sector de lácteos que frenan la entrada de productos estadounidenses al mercado.
Además de que, la USTR agregó, los canadienses mantienen medidas discriminatorias y restricciones en el sector digital, como su decreto para regular las transmisiones en línea.
A unos meses de que se sienten los ministros de comercio de los tres países a revisar el cumplimiento del T-MEC, el Departamento de Comercio estadounidense dijo que deben fortalecer las "reglas de origen y combatir el transbordo y la deslocalización".
Consideró que la región es crucial para la seguridad nacional y económica de Estados Unidos, especialmente México y Canadá.
Expuso que entre los desafíos urgentes a tratar está el aumento en la inversión de empresas domiciliadas en economías que no son de mercado en la región y el impacto que tiene en los tres países socios los efectos de la sobrecapacidad, como la producción de acero.
Asimismo, dio a conocer seis puntos centrales de la política comercial estadounidense en este año: la continuación del programa de Acuerdos de Comercio Recíproco (ART); la aplicación de acuerdos comerciales y leyes estadounidenses; el fortalecer cadenas de suministro en minerales críticos y sectores estratégicos; el comercio con China con base en reciprocidad y equilibrio y promover intereses estadounidenses en foros multilaterales.
Aseguró que producto de la liberalización agresiva de los mercados, el mercado estadounidense "está más abierto a bienes y servicios extranjeros que los mercados de sus socios comerciales lo están a las exportaciones estadounidenses", por lo que consideró que trabajarán para revertir el déficit comercial que tienen con todo el mundo, para lo cual implementan la política de "America First" por la cual impulsan la producción doméstica.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Departamento de Comercio de EU advierte problemas en T-MEC
Departamento de Comercio de EU advierte problemas en T-MEC

Departamento de Comercio de EU advierte problemas en T-MEC

SLP

El Universal

México y Canadá enfrentan críticas por políticas que afectan inversiones y comercio en T-MEC.

Irán no pretende negociar con Estados Unidos
Irán no pretende negociar con Estados Unidos

Irán no pretende negociar con Estados Unidos

SLP

El Universal

Larijani critica a Donald Trump por generar caos en la región y rechaza negociaciones.

Precios del petróleo suben tras bloqueo en estrecho de Ormuz
Precios del petróleo suben tras bloqueo en estrecho de Ormuz

Precios del petróleo suben tras bloqueo en estrecho de Ormuz

SLP

El Universal

Irán lanza ataques con drones contra refinerías saudíes, aumentando la tensión y afectando la producción energética.

La guerra se amplía a milicias con apoyo iraní mientras aviones de Israel y EEUU golpean Irán
La guerra se amplía a milicias con apoyo iraní mientras aviones de Israel y EEUU golpean Irán

La guerra se amplía a milicias con apoyo iraní mientras aviones de Israel y EEUU golpean Irán

SLP

El Universal

Hezbollah disparó misiles contra Israel en respuesta a la muerte del líder supremo iraní y ataques previos.