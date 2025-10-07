logo pulso
Derrumbe de edificio en Madrid causa dos muertes y desapariciones

Dos trabajadores mueren y otros desaparecen en trágico suceso durante renovación.

Por AP

Octubre 07, 2025 05:41 p.m.
A
Derrumbe de edificio en Madrid causa dos muertes y desapariciones

MADRID (AP) — Un edificio en proceso de renovación se derrumbó el martes en el centro de Madrid, causando la muerte de dos trabajadores de la construcción y dejando a otros dos desaparecidos, informó el alcalde de la capital española, José Luis Martínez Almeida.

El alcalde informó que los servicios de emergencia y la policía habían recuperado el cadáver de un hombre y habían localizado el cuerpo de otra persona atrapada en los escombros.

El alcalde dijo que uno de los trabajadores desaparecidos era una mujer, pero que era demasiado pronto para saber el sexo del cuerpo localizado en las ruinas.

Otros tres trabajadores resultaron heridos, uno de los cuales sufrió una fractura en la pierna, cuando el piso superior del edificio de seis plantas se derrumbó y aplastó los pisos debajo de él alrededor de la 1 p.m., dijo el alcalde.

La fachada permaneció en pie y aparentemente detuvo que la mayoría de los escombros llegaran a la calle. Los bomberos y la policía estaban utilizando perros rastreadores y drones para ayudar en las tareas de búsqueda.

La fachada del edificio estaba cubierta por una enorme lona verde que típicamente usan las cuadrillas de construcción al renovar edificios antiguos.

