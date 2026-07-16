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Descubren nuevo planeta tenue jamás captado

Orbita una estrella joven tras más de una década de estar escondida

Por AP

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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Descubren nuevo planeta tenue jamás captado
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      CABO CAÑAVERAL, Florida.- Los astrónomos han descubierto un planeta tenue y esquivo que orbita una estrella joven tras más de una década de estar escondida.

      En un giro inusual, dos grupos que trabajaron de manera independiente detectaron el gigante gaseoso frío con pocos días de diferencia a finales del año pasado, usando telescopios distintos. Se trata del planeta más tenue jamás captado directamente desde la Tierra, informaron los científicos.

      Un equipo dirigido por investigadores de Escocia y Alemania avistó el nuevo planeta alrededor de la estrella Beta Pictoris con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en Chile, y luego revisó archivos para confirmar su órbita. 

      El planeta permaneció oculto en los datos todo este tiempo, eclipsado por su estrella, considerablemente más brillante, y por dos planetas compañeros.

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      Markus Bonse, del Observatorio Europeo Austral y colider del primer equipo, comentó: "Estuvo jugando a las escondidas durante 11 años".

      El equipo encabezado desde California realizó el hallazgo con el telescopio espacial Webb de la NASA. Bastaron dos observaciones con Webb, el telescopio más grande y potente jamás lanzado al espacio. Ambos equipos dieron a conocer sus resultados en Astrophysical Journal Letters.

      El hallazgo fue fortuito. Cada equipo estudiaba uno de los planetas ya identificados de la estrella cuando detectó otro de menor masa —100 veces más tenue— acechando más lejos. 

      Mantuvieron su trabajo en reserva entre sí para no sesgar los resultados. Es ligeramente más grande que Júpiter tarda 91 años en orbitar su estrella, más de lo que tarda Urano en orbitar nuestro Sol. Nacido en un sistema estelar que apenas tiene 20 millones de años —un niño comparado con el vecindario del Sol, de 4.500 millones de años.

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