Desmantelada red de tráfico de antigüedades en Europa

SOFÍA, Bulgaria (AP) — Una operación internacional coordinada que abarcó siete países desmanteló una sofisticada red criminal que traficaba bienes culturales robados en toda Europa, informaron las autoridades búlgaras el jueves.

La operación, trabajando con Eurojust y Europol, llevó al arresto de 35 sospechosos vinculados a una red de contrabando que intentaba vender miles de artefactos antiguos robados de museos en toda Europa. Alrededor de 20 personas enfrentan cargos de tráfico de antigüedades y lavado de dinero, manifestó el fiscal búlgaro Angel Kanev en una rueda de prensa.

Kanev expresó que el grupo criminal ha estado operando en Europa Occidental, los Balcanes, Estados Unidos y otros países durante más de 16 años. La investigación de lavado de dinero ha identificado hasta ahora más de 1.000 millones de dólares en fondos ilícitos.

El miércoles, las autoridades judiciales y de seguridad de Albania, Bulgaria, Francia, Alemania, Grecia, Italia y el Reino Unido ejecutaron acciones coordinadas en sus respectivos países.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según un comunicado de prensa de Europol, la operación incluyó 131 registros de casas, vehículos y cajas de seguridad en esos países. Se incautaron más de 3.000 artefactos, incluidos monedas antiguas de oro y plata y otras antigüedades con un valor estimado de más de 100 millones de euros (116 millones de dólares). Otros artículos incautados incluyeron obras de arte, armas, documentos, equipos electrónicos, grandes cantidades de efectivo y oro de inversión.

Paolo Befera, subdirector de la dirección especializada en protección del patrimonio cultural de los Carabinieri italianos, elogió la operación como "la más grande de este tipo jamás realizada", señalando que solo en Italia se incautaron alrededor de 300 artefactos históricos de los presuntos traficantes.

La región de los Balcanes e Italia, hogar de invaluables tesoros arqueológicos griegos y romanos, ha atraído durante mucho tiempo a redes criminales dedicadas al saqueo y robo. A pesar de las estrictas leyes nacionales, dichos artefactos siguen siendo muy codiciados en el mercado negro internacional.